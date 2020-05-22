підписатися на розсилку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
22 травня 2020, пʼятниця, 10:59 366
Суспільство 2020-05-22T11:30:02+03:00
Українські Новини
Академія online запропонує систему обов'язкової шкільної освіти віддалено, - Кавилін

Академія online запропонує систему обов'язкової шкільної освіти віддалено, - Кавилін

Ірина Дорофейчук
Карантин, Освіта, Вчителі, учні, Кавилін
Олексій Кавилін Фото: Академія online
Олексій Кавилін Фото: Академія online

Олексій Кавилін (засновник Академія online) заявив про необхідність створення для України якісної системи дистанційної освіти з обов'язковою шкільною програмою і початку робіт над створенням такого проекту. Про це він повідомив у коментарі Українським новинам.

"Коронавірус перевернув світ. Це торкнулося і шкіл. Дослідження Освітнього агентства Києва серед 34 тисяч респондентів - учнів, вчителів і батьків - показало, що понад 20% школярів не проходять дистанційне навчання. Втрачено зв'язок "учень-вчитель" і знижується якість навчання. Академія online, для пом'якшення наслідків можливих майбутніх пандемій, запропонує систему проходження обов'язкової шкільної програми, яку навчальні заклади зможуть використовувати у разі нових карантинів", - сказав Олексій Кавилін.

Проект буде реалізований в якості детального протоколу, його розробка пройде в два етапи.

На першому відбувається узагальнення практичного досвіду вчителів, відбувається збір побажань, зауважень і рекомендацій, що приймаються на спеціальному сайті. Збір проходить до липня.

"Ми обговорюємо з педагогами, як адаптувати шкільну програму під "віддаленку", як контролювати контрольні роботи, щоб учні не списували. Обговорюємо, які мають бути паузи між заняттями, і скільки потрібно часу на зарядку та гімнастику для очей, щоб не перевтомлювати дітей", - говорить Олексій Кавилін.

За його словами, проведена робота - це масштабний проект, мета якого - не просто надати знання, але й уберегти психіку і здоров'я учня. Тому від імені академії в проект запрошені психологи, а також педіатри, окулісти, фахівці з фізичного виховання.

На другому етапі планується обговорення з фокус-групами (учні, вчителі, батьки) систем для надання дистанційної освіти.

"Зараз розглядаємо Microsoft Teams for Education Google Classroom Human. Головні вимоги до такої інфраструктури - простота, багатий функціонал і легкі сайти. Адже не у кожного школяра є хороший доступ до інтернету", - розповідає засновник Академії online.

Олексій Кавилін каже, що пророблена система, спочатку буде запропонована до впровадження у Києві, а після успішної обкатки пошириться і на регіони.

"Спочатку система має точково почати роботу в декількох школах. Після цього доступ на рівні всього Києва, а далі по Україні", - говорить він.

На його думку, система зможе стати доступною для всіх шкіл країни, не пізніше 1 січня 2021 року.

Більше новин про: Карантин Освіта Вчителі учні Кавилін

Київ і ще 11 областей не відповідають показникам д...
Українське видавництво на обкладинку творів Ольги ...
Додаткові виплати молодим вчителям призупинили...
Всеукраїнська школа онлайн. Де проводитимуть транс...
Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ
Київська область поки не починає подальше пом'якшення карантину
Новини
Учні з понад 20 міст візьмуть участь у конкурсі міні-грантів "Екошкола" 11:37
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
Претензії податківців до металургів по операціях з металобрухтом абсурдні, - президент "Укрметалургпрому" 11:25
Зеленський значно розширив права податкової та контролюючих органів 11:24
Пішов із життя екс-нардеп Матвієнко 11:11
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог 19:05
У Шокіна розраховують на неупереджене розслідування справи проти Байдена, – оприлюднено звернення до Зеленського 17:07 Документ
Кандидатом в мери Києва може стати Тищенко, — політолог 15:23
Контрабанда сигарет досягла 6,6% внаслідок непродуманої економічної і соціальної політики, інспірованої антитютюновим лобі, - ЗМІ 09:59
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня 15:01
У Києві метро можуть не відкрити 25 травня, - ЗМІ 19:09
"Екополіс ХТЗ" Ярославського підписав Меморандуми про співпрацю з провідними науковими центрами 15:59
більше новин
Сьогодні розпочинається 2 етап ослаблення карантину в Україні. Що можна і що не можна робити
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok