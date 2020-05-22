Академія online запропонує систему обов'язкової шкільної освіти віддалено, - Кавилін

Олексій Кавилін (засновник Академія online) заявив про необхідність створення для України якісної системи дистанційної освіти з обов'язковою шкільною програмою і початку робіт над створенням такого проекту. Про це він повідомив у коментарі Українським новинам.

"Коронавірус перевернув світ. Це торкнулося і шкіл. Дослідження Освітнього агентства Києва серед 34 тисяч респондентів - учнів, вчителів і батьків - показало, що понад 20% школярів не проходять дистанційне навчання. Втрачено зв'язок "учень-вчитель" і знижується якість навчання. Академія online, для пом'якшення наслідків можливих майбутніх пандемій, запропонує систему проходження обов'язкової шкільної програми, яку навчальні заклади зможуть використовувати у разі нових карантинів", - сказав Олексій Кавилін.

Проект буде реалізований в якості детального протоколу, його розробка пройде в два етапи.

На першому відбувається узагальнення практичного досвіду вчителів, відбувається збір побажань, зауважень і рекомендацій, що приймаються на спеціальному сайті. Збір проходить до липня.

"Ми обговорюємо з педагогами, як адаптувати шкільну програму під "віддаленку", як контролювати контрольні роботи, щоб учні не списували. Обговорюємо, які мають бути паузи між заняттями, і скільки потрібно часу на зарядку та гімнастику для очей, щоб не перевтомлювати дітей", - говорить Олексій Кавилін.

За його словами, проведена робота - це масштабний проект, мета якого - не просто надати знання, але й уберегти психіку і здоров'я учня. Тому від імені академії в проект запрошені психологи, а також педіатри, окулісти, фахівці з фізичного виховання.

На другому етапі планується обговорення з фокус-групами (учні, вчителі, батьки) систем для надання дистанційної освіти.

"Зараз розглядаємо Microsoft Teams for Education Google Classroom Human. Головні вимоги до такої інфраструктури - простота, багатий функціонал і легкі сайти. Адже не у кожного школяра є хороший доступ до інтернету", - розповідає засновник Академії online.

Олексій Кавилін каже, що пророблена система, спочатку буде запропонована до впровадження у Києві, а після успішної обкатки пошириться і на регіони.

"Спочатку система має точково почати роботу в декількох школах. Після цього доступ на рівні всього Києва, а далі по Україні", - говорить він.

На його думку, система зможе стати доступною для всіх шкіл країни, не пізніше 1 січня 2021 року.