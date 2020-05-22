Київська область поки не починає подальше пом'якшення карантину

Київська обласна державна адміністрація вирішила поки не починати подальше пом'якшення карантину, яке сьогодні має початися в Україні, через велику кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів.

Про це йдеться в повідомленні Київської ОДА.

"Через те, що одна з необхідних умов (а саме – інцидентність) перевищує встановлений показник, регіональна комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не має права прийняти рішення щодо послаблень протиепідемічних заходів", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні в Київській області инцидентстность становить 13,9 осіб на 100 тис. населення при необхідних максимум 12.

Інші вимоги для пом'якшення карантину область задовольняє.

Завантаженість ліжок у лікарнях, визначених під лікування коронавірусу – 8,9% при необхідних максимум 50%, середня кількість ПЛР – тестів за 7 днів – 19,2 на 100 тис. населення при необхідних мінімум 12.

КОДА підкреслює, що моніторить ситуацію щодня і в разі поліпшення ситуації рішення про ослаблення карантину буде прийнято негайно.

Як повідомляли Українські Новини, з 22 травня відновить роботу міський і приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).