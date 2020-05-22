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22 травня 2020, пʼятниця, 09:09 11
Суспільство 2020-05-22T11:00:02+03:00
Українські Новини
Мати Бузини зустрілася з генпрокурором Венедиктовою

Мати Бузини зустрілася з генпрокурором Венедиктовою

Павло Твердохліб
Генпрокуратура, Суд, Бузина, Слідство, Венедиктова
Офіс Генерального прокурора України. Фото: 5.ua
Офіс Генерального прокурора України. Фото: 5.ua

Генпрокурор Ірина Венедиктова зустрічалася з матір'ю вбитого 16 квітня 2015 року журналіста і письменника Олеся Бузини. Про це порталу "Страна" повідомила Валентина Павлівна, мати Олеся.

За її словами, у день п'ятої річниці смерті Олеся, їй подзвонили з Офісу генерального прокурора.

"Висловили своє співчуття і запитали: чого я потребую, чим мені допомогти? А мені нічого не треба, крім одного: справедливості. Тому що мого сина вбили ні за що. П'ять років, і поки ніяких результатів. Я так і сказала. Мене вислухали, а потім через кілька днів знову передзвонили і сказали, що Ірина Валентинівна (генпрокурор Венедиктова – ред.) хоче зі мною зустрітися", – розповіла Валентина Бузина.

Валентина Павлівна додала, що за останні роки після вбивства сина багато разів зверталася до різних генпрокурорів із проханням про прийом, але їй відмовляли.

"Мене не прийняв Юрій Луценко, не прийняв Руслан Рябошапка. А до Венедиктової я навіть не зверталася, настільки вже зневірилася, що хтось може допомогти. А вона сама запросила мене на зустріч", – розповідає Валентина Павлівна.

На прийом до генпрокурора мати Олеся Бузини прийшла з адвокатом Артемом Захаровим.

Зустріч відбулася 5 травня і тривала приблизно півгодини. Валентина Бузина розповіла Венедиктовій про проблеми, з якими вона стикається як потерпіла. Далі на зустрічі представник потерпілої, адвокат Артем Захаров, прокоментував надані генпрокурору документи і докази.

"Ми подали офіційне звернення генпрокурору з доказами, що розслідування блокується", - повідомив  Захаров.

"Мені здається, що я і мої адвокати зуміли донести до генпрокурора Венедиктової всі проблеми в розслідуванні справи про вбивство мого сина. Але, повторюю, я нічого ні у кого не прошу. Єдине – робити за законом", - резюмувала своє спілкування з репортерами Валентина Бузина.

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