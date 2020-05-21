Введуть мита на імпорт полімерів - буде недоцільно виробляти продукцію, - Валерій Лихвар

У разі введення мита на полівінілхлорид подорожчає і смола ПВХ, яка становить до 70% собівартості продукції, що призведе до подорожчання пластикових товарів.

Про це на прес-конференції в Києві заявив глава ТОВ "Алюпласт Україна" Валерій Лихвар.

"Ми повинні будемо збільшити ціну, це призведе до того, що будуть падати обсяги продажів, ми звільнимо працівників. І зникне доцільність далі робити нашу продукцію", - заявив Лихвар.

За його словами, його підприємство змушене буде підвищувати ціни на ПВХ-профіль, в результаті виробники вікон і дверей підвищать ціни на свою продукцію і втратять конкурентоспроможність, будуть скорочувати персонал і згортати виробництво.

Валерій Лихвар переконаний, що рішення про введення мит повинні бути прийняті після всебічного обговорення.

"Давайте вирішувати питання в публічній площині. А не так, що вони нагорі щось вирішили, а нам просто спустили вниз, і ми повинні сказати: добре! Ринки відкриті, Україна хоче бути інвестиційно привабливою, тому давайте робити це в законодавчому полі", - резюмував бізнесмен.

Директор "Одескабель" Олександр Симонов в свою чергу підкреслив, що через введення мит на імпорт полімерів ми втратимо команду і можливість розвивати високотехнологічне виробництво.

Він підкреслив, що в даний час в Україні не виробляються поліетілени відповідної якості для виробництва продукції "Одескабель", тому 100% цих матеріалів доводиться закуповувати за кордоном.

"Ми розуміємо необхідність захисту національного виробника, але просимо врахувати, що введення імпортного мита на матеріали як мінімум зупинить розвиток однієї з високотехнологічних і конкурентоспроможних частин нашої галузі і послабить позиції національних виробників на внутрішньому ринку. Тому що, купуючи їх сировину з урахуванням мита та при цьому конкурувати на ринку - неможливо. Ми втратимо команду і можливість розвивати енергетику і телекомунікації всередині українського ринку", - зазначив Симонов.

У свою чергу юрист "АльфаПолімер Україна" Олег Слободяник повідомив, що під час процедури розслідування за скаргою "Карпатнафтохіму" було зафіксовано багато порушень.

"Усі зацікавлені сторони розслідування дали інформацію міністерству з приводу відмінностей матеріалів, які виробляються ТОВ "Карпатинефтехім" або неналежної якості матеріалів, які вони там закуповують. Ці доводи обгрунтовані, підкріплені необхідними доказами. Не дивлячись на карантин, який вважається форс-мажорною обставиною, і обгрунтоване перенесення всіх процесуальних строків, Мінекономіки визначає терміни, коли можна надати інформацію - не чекаючи закінчення карантину", - зазначив Слободяник.

За словами юриста, ніяких підстав для поспіху немає, оскільки термін розслідування передбачає до 330 днів. Тому в міністерстві економіки можуть спокійно дочекатися закінчення карантину, провести слухання, на яких вислухати всі зацікавлені сторони, і після цього винести виважене рішення.

Олег Слободяник переконаний, що Мінекономіки має почути всі зацікавлені сторони, і дотримуватися законної процедури.

"Я радий, що підприємці-виробники об'єдналися, і відстоюють свої інтереси в публічній площині. Сподіваюся, Мінекономіки теж стане публічним і дасть відповіді на всі питання під час слухань. Де кожен зможе привести свої аргументи і відстояти свою позицію", - резюмував юрист.

Як повідомлялося, в лютому 2020 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України розпочала спеціальне розслідування за заявою Івано-Франківського заводу "Карпатнафтохім" щодо імпорту в Україну поліетилену, полівінілхлориду (ПВХ) і каустичної соди. Підприємство вимагає введення ввізного мита для імпорту цієї продукції. При цьому учасники ринку і представники профільних бізнес-асоціацій вважають, що розслідування проходить занадто поспішно і без врахування інтересів інших гравців ринку, а введення мита призведе до незворотних наслідків як для полімерного ринку, так і для всієї економіки країни.