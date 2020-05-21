Порошенко схуд завдяки дзен-дієті за €3600

Якщо раніше у колишнього Президента України Петра Порошенка був впевнений розмір одягу XXL, що тяжів до XXXL, то на даний момент - ближче до L. Можна припустити, що Порошенко скинув від 10 до 20 кг ваги, в якій знаходився кілька місяців тому. За інформацією журналістів, скинути вагу колишньому Президенту допомогли міжнародні фахівці.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

У березні Порошенко пройшов 7-денний курс детоксикації в іспанській клініці SHA. 8 березня він полетів з України, а повернувся на батьківщину чартерним рейсом в ніч з 14 на 15 березня.

Як стало відомо виданню, до Іспанії він поїхав спеціально, щоб пройти процедури схуднення та омолодження в комплексі "ША" (SHA Wellness Clinic), що розташований поруч з узбережжям Середземного моря між Аліканте (60 км) та Валенсією (130 км). Цей курортний готель, що суміщений з клінікою, вважається першим в світі Макробіотичним готелем. Включає в себе 80 кабінетів, що спеціалізуються на процедурах з омолодження, втрати зайвої ваги, детоксикації організму і косметичних послуг різної складності.

Клиника SHA в Испании. Фото: Facebook

Для кожного гостя створюється індивідуальна програма, повністю адаптована під його потреби та стан здоров'я. В її основі - персональна макробіотична дієта, курс лекцій і тренувань, а також комплекс необхідних терапевтичних процедур. Що стосується схуднення, то програма зниження ваги коштує від 3 600 євро без вартості проживання. Номери тут теж недешеві. Звичайний двомісний - 400 євро/доба, президентський сьют стане від 2 000 євро/доба, королівський ж - від 7 500 євро/доба.

Макробіотична дієта, або "харчування за дзеном", здавна вважалася традиційною лікувальної дієтою Японії. Її фундаментом є дзен-буддизм. Згідно з цим вченням, харчування людини повинне будуватися на балансі продуктів, заснованому на взаємній рівновазі двох протилежних начал Інь та Янь. Тобто макробіотична дієта передбачає попарне вживання продуктів в залежності від їх смакових характеристик: солодке, солоне, кисле, гірке, гостре і т.д.

Пример завтрака в клинике SHA. Фото: Facebook

У вартість програми входить відвідування "Академії SHA": лекції, йога, прогулянки, майстер-класи з приготування здорової їжі. А також зона гідротерапії SHA: сауна, римська терма, турецька лазня, гідротерапевтичні басейни, ванни для ніг, бітермічний душ, холодний басейн, крижаний фонтан, джет-лежаки.

За інформацією видання, Порошенко літав туди з дружиною Мариною. Супроводжуюча особа без програми додатково сплачує повний пансіон - 150 євро на день та консультацію нутриціології - за 160 євро.

Не виключено, що "Академію SHA" Порошенку порадила його давня подруга Валерія Гонтарєва. Екс-глава Національного банку України регулярно проходить курс зниження ваги в Палаці Аюрведи. Вона приїздить до індійського Hospital Kalari Kovilakom, але на тривалі програми - по 28 днів.