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21 травня 2020, четвер, 18:23 15 Документ
Силові структури 2020-05-21T19:15:01+03:00
Українські Новини
Половина нагородних пістолетів, які вручені українською розвідкою, видаються не співробітникам СЗР

Половина нагородних пістолетів, які вручені українською розвідкою, видаються не співробітникам СЗР

Павло Твердохліб
Нагородна зброя, СЗР України, Служба зовнішньої розвідки України
Пістолет Форт. Його часто вручають як нагородну зброю. Фото: fort.vn.ua
Пістолет Форт. Його часто вручають як нагородну зброю. Фото: fort.vn.ua

60-70% нагородних пістолетів, що були вручені в 2019 та 2020 роках Службою зовнішньої розвідки (СЗР) України, видавалися військовослужбовцям і цивільним особам, які формально не мають відношення до структури української розвідки.

Такі цифри містяться у відповіді СЗР України на інформаційні запити Українських Новин.

Згідно з текстом відповіді, включена до президентської вертикалі управління СЗР почала вручати нагородні пістолети порівняно недавно. Саме положення про відомчу відзнаку "Вогнепальна зброя" тут було прийнято лише у квітні 2014 року, коли обов'язки Президента України займав відомий поціновувач нагородних пістолетів, автоматів і кулеметів Олександр Турчинов (лише в "колекції" від Авакова, за підрахунками журналістів, у нього є автоматичний карабін, пістолет Mauser та станковий кулемет Максима).

Зауважимо, згідно з нормами положення, нагородну зброю від СЗР можуть отримувати не лише службовці української розвідки, але й військовослужбовці інших підрозділів, а також цивільні особи, які звільнені у запас або відставку з правом носіння військової форми одягу.

В 2019 році в СЗР було видано 30 наказів про вручениях відомчих відзнак "Вогнепальна зброя". Нагородна зброя була видана 86 особам. Лише 40% нагородних "стволів" були вручені військовослужбовцям СЗР. 25 одиниць нагородної зброї були вручені "співробітникам інших військових формувань", ще 27 одиниць – "іншим особам".

В 2020 році співробітникам СЗР дісталося лише 30% нагородних "стволів". З 27 одиниць, що були вручені за січень-квітень, їм дісталися лише 8. 12 одиниць отримали військовослужбовці інших формувань, ще 7 – "інші особи".

Служба зовнішньої розвідки України виокремлена в самостійну структуру з Служби безпеки України в 2004 року та підпорядкована безпосередньо Президентові України. Вона здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Середня чисельність військовослужбовців СЗР становить 2 350 осіб.

Раніше неодноразово виникали скандали з врученням вогнепальної зброї міністрами оборони та внутрішніх справ України. Так, міністр оборони України Степан Полторак підписував накази про вручення відзнак "Вогнепальна зброя" політикам, депутатам і суддям до їх днів народження. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під виглядом нагородних пістолетів вручав цивільним особам кулемети, штурмові гвинтівки та інше екзотичне озброєння.

Джерело : Українські новини
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