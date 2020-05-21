Половина нагородних пістолетів, які вручені українською розвідкою, видаються не співробітникам СЗР

60-70 % нагородних пістолетів, що були вручені в 2019 та 2020 роках Службою зовнішньої розвідки (СЗР) України, видавалися військовослужбовцям і цивільним особам, які формально не мають відношення до структури української розвідки.

Такі цифри містяться у відповіді СЗР України на інформаційні запити Українських Новин.

Згідно з текстом відповіді, включена до президентської вертикалі управління СЗР почала вручати нагородні пістолети порівняно недавно. Саме положення про відомчу відзнаку "Вогнепальна зброя" тут було прийнято лише у квітні 2014 року, коли обов'язки Президента України займав відомий поціновувач нагородних пістолетів, автоматів і кулеметів Олександр Турчинов (лише в "колекції" від Авакова, за підрахунками журналістів, у нього є автоматичний карабін, пістолет Mauser та станковий кулемет Максима).

Зауважимо, згідно з нормами положення, нагородну зброю від СЗР можуть отримувати не лише службовці української розвідки, але й військовослужбовці інших підрозділів, а також цивільні особи, які звільнені у запас або відставку з правом носіння військової форми одягу.

В 2019 році в СЗР було видано 30 наказів про вручениях відомчих відзнак "Вогнепальна зброя". Нагородна зброя була видана 86 особам. Лише 40% нагородних "стволів" були вручені військовослужбовцям СЗР. 25 одиниць нагородної зброї були вручені "співробітникам інших військових формувань", ще 27 одиниць – "іншим особам".

В 2020 році співробітникам СЗР дісталося лише 30% нагородних "стволів". З 27 одиниць, що були вручені за січень-квітень, їм дісталися лише 8. 12 одиниць отримали військовослужбовці інших формувань, ще 7 – "інші особи".

Служба зовнішньої розвідки України виокремлена в самостійну структуру з Служби безпеки України в 2004 року та підпорядкована безпосередньо Президентові України. Вона здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Середня чисельність військовослужбовців СЗР становить 2 350 осіб.

Раніше неодноразово виникали скандали з врученням вогнепальної зброї міністрами оборони та внутрішніх справ України. Так, міністр оборони України Степан Полторак підписував накази про вручення відзнак "Вогнепальна зброя" політикам, депутатам і суддям до їх днів народження. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під виглядом нагородних пістолетів вручав цивільним особам кулемети, штурмові гвинтівки та інше екзотичне озброєння.