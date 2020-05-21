Зеленський більше піклується про процвітання кредиторів, ніж про власну країну, – "Платформа Бойка"

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), коментуючи постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня про зміну порядку використання бюджетних коштів, заявила, що задоволення інтересів зовнішніх кредиторів стало пріоритетом фінансової політики чинної влади.

Про це йдеться в заяві партії на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Уряд вирішив змінити порядок використання бюджетних коштів. Але в переліку пріоритетних державних витрат з'явилися пункти, які не мають жодного відношення до підтримки медицини, допомоги лікарям чи матеріально-технічного оснащення лікарень. Якщо раніше Державна казначейська служба України була зобов'язана у першочерговому порядку фінансувати виплати тільки з обслуговування державного боргу, то згідно з новою постановою уряду, до пріоритетів казначейства додалися погашення позик і виконання гарантійних зобов'язань держави. Тим же рішенням влада, яка піклується про процвітання кредиторів більше, ніж про власну країну, розпорядилася припинити розробку будь-яких державних цільових науково-технічних програм, які вимагають бюджетного фінансування", - вказано в заяві.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" вимагає негайно припинити політику плазування перед кредиторами. В умовах епідемії і кризи держава повинна піклуватися про підтримку вітчизняної економіки, українських підприємців та українських сімей, а не гарантувати прибуток фінансовим спекулянтам.

"Ми вимагаємо невідкладних переговорів з кредиторами про реструктуризацію зовнішніх боргів. Бідна країна, як охарактеризував Україну президент Зеленський, не може перетворювати державний бюджет на страховий фонд для кредиторів. Ми вимагаємо, щоб влада припинила ігнорувати проблеми прийдешньої масового безробіття і бідності, про які вже відкрито попереджають нас міжнародні організації. ОПЗЖ розробила Антикризову програму, яка передбачає широкий комплекс заходів, спрямованих на боротьбу з кризою та зубожінням населення. Ми будемо домагатися її розгляду і прийняття", - підкреслили в партії.