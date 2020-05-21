Виробники полімерних матеріалів заявляють про катастрофічні наслідки для галузі при введенні мит

Виробники полімерних матеріалів заявляють, що в разі введення мит на полімерні матеріали за підсумками спеціального розслідування щодо їх імпорту, наслідки для галузі будуть катастрофічними, також це призведе до зростання цін для споживачів.

Про це представники виробників полімерних матеріалів сказали на прес-конференції в прес-центрі Українських Новин.

"Єдиний в Україні виробник полімерів хоче закрити драконівськими митами ринок, позбавивши можливості вітчизняних виробників імпортувати аналогічні полімери. До чого це призведе? В Україні є близько 100 підприємств, які займаються переробкою цих полімерів, в цілому на цих підприємствах працює близько 50 тис. осіб, за останні 3 роки тільки ввізного ПДВ ці підприємства сплатили понад 200 млн доларів, а багато хто з них є найбільшими платниками податків в своїх районах. Якщо мито різко виросте, то станеться наступне: частина з наших підприємств припинить роботу, наприклад, ті хто виробляє профіль для вікон і дверей із ПВХ", - сказав президент Інвестиційної групи "Династія" Денис Миргородський.

За його словами, в результаті споживачі зможуть купувати більш дешеву продукцію іноземних підприємств. При цьому частина підприємств буде змушена підвищити ціни на свою продукцію для компенсації мита, що призведе до зростання цін для споживачів, зокрема, подорожчає вартість житла, так як вікна, двері, труби містять в собі полівінілхлорид. Крім того, через подорожчання вартості упаковки подорожчають напої, ліки і їжа в магазинах.

"У нас є підстави побоюватися, що не отримавши даних від національних виробників, за якихось два-три місяці Мінекономіки може ввести, якщо не остаточні, то так звані попередні мита на час розслідування, і цей процес абсолютно непрозорий для виробників. Нас ніхто не питає, з нами ніхто не радиться і інформація, яка допомогла б розібратися, що правда, а що ні в заявах "Карпатнафтохіму" від нас ще навіть не отримана", - зазначив Миргородський.

За його словами, виробники полімерних матеріалів підготували звернення до Президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашко, щоб привернути увагу до цієї проблеми.

У свою чергу директор торгового дому "Євротрубпласт" Ігор Стрілець повідомив, що підприємство продає готову продукцію на 1 млрд гривень (труб для газо-водопостачання, каналізації, спец труби та інших видів продукції), за минулий рік заплатило до бюджету податків на 163 млн гривень, при цьому для виробництва труб підприємство використовує спеціалізовані марки поліетилену, які не виробляє "Карпатнафтохім", тому для підприємства введення мита означає зростання вартості сировини для виробництва.

"При введенні мита навіть 6,5%, хоча йдуть розмови про більшу величину - це весь прибуток, яку отримують наші заводи при виробництві готової продукції. Тому ми будемо змушені просто їх закрити, звільнити людей, а готову продукцію возити із заводів групи в інших країнах", - зазначив він.

Директор компанії з іноземними інвестиціями "Алюпласт Україна" Валерій Лихвар зазначив, що введення мита також призведе до негативних наслідків для роботи компанії.

"Якщо буде запроваджено мито відповідно збільшиться собівартість продукції. Ми змушені будемо збільшити ціну і будемо менш конкурентними як на українському ринку, так і на експортному. Це призведе до падіння обсягу продажів, ми буде змушені звільняти працівників і в цілому буде під питанням доцільність виробляти продукцію в Україні", - сказав він.

Від введення мита також постраждають такі великі експортери як "Південкабель", "Одесакабель", "Промінвестпластик". Під час прес-конференції їх керівники заявили, що введення мита призведе до втрати експортного потенціалу галузі, скорочення валютної виручки і втрати позицій на світових ринках.

Учасники прес-конференції були одностайні, що наведені "Карпатнафтохім" доводи в заяві для ініціації розслідування є бездоказовими, а подана ними інформації носить маніпуляторний характер, що неминуче призведе до неможливості проаналізувати ситуацію і прийняти обґрунтоване рішення Комісією, оскільки частина з них недостовірна, а частина спотворена.

Особливе обурення учасників прес-конференції викликала інформація про підготовку введення попередніх загороджувальних мит на імпорт ПВХ і ПЕ, так як згідно законодавства для їх обгрунтування і розрахунку Міністерство економіки має здійснити аналіз даних роботи підприємств учасників розслідування, які, в даний момент ще не спрямовані в міністерство.

Як повідомляли Українськi Новини, в лютому Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) розпочала спеціальне розслідування щодо імпорту полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту. Розслідування розпочато в зв'язку зі зверненням нафтохімічного підприємства "Карпатнафтохім" (Калуш, Івано-Франківська область). Проведення спеціального розслідування доручено Мінекономіки.