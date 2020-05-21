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21 травня 2020, четвер, 17:28 389
Кабмін 2020-05-21T19:15:02+03:00
Українські Новини
Криклій приховує громадянську дружину, щоб не декларувати доходи, - ЗМІ

Криклій приховує громадянську дружину, щоб не декларувати доходи, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Мінінфраструктури, Владислав Криклій
Скріншот відео.
Скріншот відео.

Журналісти "Стоп Корупції" виявили схему, за якою Міністр інфраструктури Владислав Криклій вже багато років ніби то приховує свої доходи та майно. Як виявилось, посадовець перебуває у цивільному шлюбі з Тетяною Декало. Саме на неї Криклій реєструє елітне житло й дорогі автомобілі.

Так, офіційно Владислав Криклій заявляє, що не одружений. Однак сама Тетяна Декало підтвердила журналістам, що перебуває у стосунках з ним уже 10 років.

Подаючи 12 різних декларацій протягом роботи на державних посадах, Криклій, очевидно, свідомо приховав наявність жінки. Навіть у соціальних мережах пара поводиться, немов вони незнайомі один з одною. Хоча мешкають у одній квартирі, ведуть спільне господарство та разом мандрують на закордонний відпочинок.

Все це означає одне – Криклій винайшов схему, за якою заховав справжні доходи. Мова про порушення правил декларування, для якого передбачена кримінальна відповідальність за приховування інформації та необгрунтоване володіння активами.

Нині подружжя мешкає у розкішній квартирі вартістю 355 тисяч доларів, записаній на Тетяну. Жінка, що працює простим психологом, катається на дорогому авто Mercedes GLС вартістю близько 100 тисяч доларів. Загалом, у "Стоп Корупції" прослідковують, як автопарк Тетяни Декало ставав все дорожчим паралельно з кар’єрним ростом Владислава Криклія.

Сам Міністр інфраструктури за 2019 рік задекларував дві квартири. Однією з них – на 100 квадратів – користується безоплатно. А ще офіційно їздить на маленькому автомобілі Smart. Втім, цієї автівки журналісти так і не побачили.

Як повідомила керівник юридичного відділу ГО "Стоп корупції" Роксолана Арійончик, за виявленими фактами декларування паном Криклієм недостовірної інформації журналісти та правозахисники вже спрямували відповідні звернення до НАЗК, Національного Антикорупційного Бюро та до Національної поліції України.

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