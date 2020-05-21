"Нова пошта" тестує термобокси для ліків, яким потрібний температурний режим

Провідний оператор на ринку поштових послуг України компанія "Нова пошта" розпочала тестування нової послуги, що дозволяє виконати при транспортуванні ліків рекомендації виробників щодо температурного режиму зберігання. Про це повідомив СЕО Нової пошти Олександр Бульба.

На даний момент компанія закупила першу партію термобоксів українського виробництва, що дозволяють забезпечувати заданий необхідний температурний режим градусів протягом 24-36 годин. Бокси оснащені пінопластовими термовставками і сертифікованими акумуляторами холоду, що використовуються в медичних цілях.

"До кінця травня нова послуга пройде тестові випробування. Бокси будуть перебувати у наших партнерів – аптечних інтернет-мереж. При замовленні ліків, які потребують певних умов температурного зберігання, рітейлори покупцеві запропонують поштову доставку препаратів у термобоксах. Вони запакують ліки і оформлять відправку. При отриманні, наші співробітники розкриють бокс, видадуть замовлення, а термобокс відправлять назад продавцю", - пояснив алгоритм надання послуги Олександр Бульба.

Зараз послуга буде запущена в тестовому режимі. Найближчим часом компанія закупить додаткову кількість термобоксів, які будуть передані аптечним мережам, в тому числі – по всіх регіонах.

Бізнес-ідея "Нової пошти" повинна стати популярною, адже доставка ліків буде здійснюватися по всій Україні. До кінця травня до проекту "Нової пошти" планують приєднатися ще 5-7 фармацевтичних інтернет-майданчиків.