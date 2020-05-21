У Шокіна розраховують на неупереджене розслідування справи проти Байдена, – оприлюднено звернення до Зеленського

Оприлюднення записів розмов з голосами, схожими на голоси Порошенка та Байдена, дає надію на неупереджене розслідування проваджень щодо колишнього віцепрезидента США Байдена за заявами Віктора Шокіна та відновленню законних прав ексгенпрокурора у них.

Про це заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook адвокат ексгенпрокурора Олександр Телешецький, опубликовавши копію звернення Шокіна до Президента України Володимира Зеленського.

На думку адвоката, резонанс записів сприятиме розслідуванню справ проти Байдена та поновлюванню законних прав Шокіна у них.

"Позавчора народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмов, на яких "голоси Порошенка та Байдена" обговорюють справи, які розслідувалися у Генпрокуратурі за часів Віктора Шокіна. Я ж нагадаю, що кримінальні провадження за його заявою всіляко гальмуються ДРБ та ОГПУ, незважаючи навіть на рішення судів. Резонанс, який отримали записи (навіть Президент Володимир Зеленський згадав їх на своїй пресконференції вчора) дає надію на неупереджене розслідування проваджень щодо колишнього віцепрезидента США Байдена у подальшому та поновленню законних прав Шокіна у них", – зазначив Телешецький.

Він наголосив, що Шокін ще раніше звернувся до Президента.

"Віктор Шокін вважає, що тривале неналежне розслідування кримінальних проваджень за його заявами має ознаки цілеспрямованої, узгодженої, умисної поведінки окремих працівників правоохоронних органів держави, яка грубо порушує його законні права і інтереси та завдає шкоди міжнародному авторитету України. У зверненні до Президента Шокін просить Зеленського, як гаранта Конституції, особисто невідкладно розібратися з фактами беззаконня та невиконання судових рішень відносно нього, забезпечення притягнення винних осіб до відповідальності та вжити заходів до поновлення його законних прав", – повідомив Телешецький.

19 травня на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив записи розмов з "голосами, схожими на Порошенка та Байдена", на яких обговорюється відставка Шокіна в обмін на 1 млрд доларів гарантій США, зовнішнє управління українською владою та підвищення тарифів замість 75% на 100%. Записи розмов, які відбулися наприкінці 2015 року та протягом 2016 року екс-Президента України Порошенка з ексвіцепрезидентом США Байденом та ексдержсекретарем Керрі, були передані нардепу журналістами-розслідувачами.

12 травня на пресконференції в "Інтерфаксі-Україна" адвокат Шокіна Олександр Телешецький зазначив, що Державне бюро розслідувань (ДБР) та Офіс генпрокурора не виконали низку судових рішень щодо реєстрації та розслідування злочинів, про які заявляв Шокін, – за фактом протиправних дій стосовно Шокіна з боку Байдена. Адвокат розповів, що протягом понад 3 місяців після звернення Шокіна до правоохоронних органів про вчинення стосовно нього злочинних дій не було проведено жодних слідчих дій.

Окрім того Телешецький зазначив, що є всі підстави для надання Шокіну охорони у зв’язку з оприлюдненою ним інформацією про тиск Байдена. "Життю Шокіна може загрожувати небезпека, українська держава має ініціювати через правоохоронні органи забезпечення його охорони... Вважаємо, що на сьогодні є достатньо підстав для цього", – сказав адвокат.