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21 травня 2020, четвер, 15:23 428
Політика 2020-05-21T16:45:01+03:00
Українські Новини
Кандидатом в мери Києва може стати Тищенко, — політолог

Кандидатом в мери Києва може стати Тищенко, — політолог

Елена Новикова
Микола Тищенко
Микола Тищенко

Президент Зеленський може підтримати кандидатуру заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка на виборах мера Києва. Про це заявив політолог Олексій Якубін на каналі "Клименко тайм".

"Візьмемо ситуацію з Миколою Тищенко, який останнім часом позиціонує себе як представник "Слуги народу" в місті Києві. Він депутат, який був обраний в одному з округів Києва. За логікою "Слуги народу" Тищенко популярний. І не виключено, що ця популярність конвертується в політичну популярність", - вважає Якубін.

Під час пресконференції за підсумками року президентства Володимир Зеленський заявив, що кандидатом на пост міського голови Києва повинен стати представник партії "Слуга народу". Також Зеленський підтвердив, що на виборах мера Києва буде підтримувати кандидата від партії "Слуга народу".

"Що стосується праймеріз, в Києві я чесно буду підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу". Буде праймеріз? Буде. Чи будуть входити в праймеріз кандидати в мери Києва не тільки від "Слуги народу"? Обов'язково. Будуть і кандидати від "Слуги народу", я маю на увазі ті, хто є депутатами від "Слуги народу", і будуть незалежні люди, які готові боротися на відкритому праймеріз на засіданні нашої фракції "Слуги народу". Але хто буде краще, того я підтримаю", - заявив президент Зеленський.

Політичний експерт Якубін вважає, що питання висунення в мери Києва від "Слуги народу" Олександра Ткаченка, вже знято з політичного порядку денного: "У самій владі є якась внутрішня боротьба, хто міг би йти від влади на ці вибори. Ми багато чули про фігуру Олександра Ткаченка, але вона не злетіла. Адже Ткаченко не призначили на голову КМДА, тепер це питання повністю знято і з приводу посади мера. Адже він не користується популярністю. Можливо, його розглядають на повернення у виконавчу владу, наприклад, на міністра культури".

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