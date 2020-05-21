Заступник голови ОП Трофімов тягне на посаду в "Укравтодор" провального губернатора Туринка, – ЗМІ

Оточення Президента воює за найбільш ласий шматок бюджету, про що свідчать останні перестановки в Кабінеті Міністрів України. Голову Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА) Віталія Туринка за протекцією першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова хочуть перевести до Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"). При тому, що під час роботи на посаді Туринок провалив роботу за багатьма напрямками, а також підозрюється в корупції.

Про це повідомило інтернет-видання "Букви".

Як заявило видання, Трофімов днями зробив цікавий анонс - про перехід голови однієї з ОДА на посаду заступника голови Держагентства автодоріг України. "Продовжуємо робити ставки на нові обличчя і вирощувати на обласному рівні ефективних державних менеджерів. Тому найближчим часом Офіс Президента запропонує Кабміну кандидатуру одного з голів ОДА на посаду заступника голови Держагентства автодоріг України. Упевнений, що його призначення може додати позитивної динаміки в реалізацію програми "Велике будівництво", - написав Трофімов в своєму Telegram-каналі. За інформацією ЗМІ, мова йде про голову Запорізької ОДА Віталія Туринка.

"Ця ротація цікава як війна місцевих еліт, так і як боротьба за контроль за будівництвом доріг. При чому другий куш, очевидно, більший", - зазначив автор статті.

У лютому близько 10 народних депутатів від фракції "Слуга народу" зробили заяву про необхідність заміни голови Запорізької ОДА. "Кадрова політика Віталія Туринка говорить про те, що привид корупціонера і рейдера Костянтина Бриля залишився в ОДА. Не витримується політична гігієна, призначаються нові кон'юктурні чиновники і залишаються на посадах старі", - заявили вони. Ще один нардеп від "Слуги народу" із Запоріжжя Євген Шевченко разом з колегами відкрите звернення не писав, проте також підтримав оцінку роботи Туринка: "Ефективність нуль. І найголовніше, здав все відвойовані нами позиції щодо бюджету Запорізької області. А все каміння на нас летить. Нехай йде назад, звідки прийшов, разом зі своїми опричниками".

"У вересні минулого року новоспеченого губернатора представляв якраз Сергій Трофімов, який курирував вибори в Запоріжжі. Голові ОДА не дуже вдалося просунутися в реалізації цілей, а де вийшло - реалізовував не він, вважають місцеві журналісти. Та й віце-прем'єр Михайло Федоров заявив в середу, що область третя з кінця за результатами, а проти заступників голови ОДА відкриті кримінальні провадження", - написало видання.

Місцеві ЗМІ звинувачують Туринка в тому, що його люди влаштували "схему" на дорожніх тендерах.

Як повідомило видання "Євромедіа 24" в матеріалі "Велике будівництво" в Запоріжжі ... лише через відкати", "схема вийшла майже легальна" - фірма виграє тендер на кілька десятків мільйонів, виконує роботу, офіційно оплачує будматеріали, бензин, дизпаливо своїм контрагентам, потім отримує оплату своїх робіт з обласного бюджету. Але з двома маленькими зауваженнями: без покупок будматеріалів і палива у "правильних" фірм підрядник потім нічого не отримає за свою роботу з бюджету, а ціни у цих "правильних" фірм на 30-40% вищими за ринкові".

Як раніше повідомлялося, Кабмін погодив звільнення Віталія Туринка з посади голови Запорізької ОДА. І одночасно погодив призначення на цю посаду Віталія Боговіна.