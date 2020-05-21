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21 травня 2020, четвер, 12:11 388 Документ
Судова влада 2020-05-21T14:15:03+03:00
Українські Новини
"Конституція - вічна, а коронавірус - тимчасовий": львівський суддя витончено припинив самодурство місцевої по

"Конституція - вічна, а коронавірус - тимчасовий": львівський суддя витончено припинив самодурство місцевої поліції

Павло Твердохліб
Суд, Карантин, Львів, правопорушення
Суд Фото: 5 канал
Суд Фото: 5 канал

Суддя Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич відмовився виписувати штраф місцевому жителю, затриманому за "порушення режиму карантину" прямо на міській вулиці, частину якої поліцейські "на око" визначили як сквер. При цьому суддя прямо в рішенні процитував як Конституцію і закони України, так і знамениту фразу австрійського імператора Фердинанда.

Текст постанови опубліковано в Єдиному реєстрі судових справ, повідомляють Українські Новини.

"З урахуванням наведеного, суддя впевнений, що Конституція - вічна, а карантин - тимчасовий, бо погоджується з висловом австрійського імператора Фердинанда 1 "Fiat justitia et pereat mundus" ("Хай торжествує справедливість, навіть якщо від цього загине світ"), - написав суддя в тексті рішення.

Під час судового засідання були наведені і підтверджені відеофіксацією дані, як три жителя Львова перебуваючи на майданчику біля магазину "Єва" та кафе "VIOLIN coffee" по вулиці Пасічній спілкувалися, дотримуючись безпечної дистанції. Співробітники Нацполиции склали протокол за статтею 44-3 Кпап "Порушення правил карантину людей" за знаходження під час карантину більше 2-х осіб у сквері або парку. При цьому, поліцейські вважали "сквером" частину вулиці, на якій вздовж тротуарів розміщені лавочки і зелені насадження.

Суддя таку аргументацію поліцейських відкинув, нагадавши про існуючі затверджені переліки скверів та паркових зон, куди частину вулиці Пасічної не включено.

"Віднесення співробітником поліції частини вулиці до громадського місця "скверу" лише за принципом "тому що там є лавочки" є правовим свавіллям", - написав суддя в рішенні.

В цілому, суддя навів перелік умов, за яких допускається обмеження прав громадян на свободу пересування в умовах карантину. І прийшов до висновку, що підстав штрафувати громадянина, який не перебуває на обсервації просто за перебування на вулиці у поліції не було підстав.

"Провадження... закрити у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення", - резюмував суддя.

При цьому, в рішенні не наведено дані про кількість випадків у Львові і в цілому по Україні, коли поліцейські на власний розсуд відносили до розряду "парків і скверів" частини міських вулиць та інші території.

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