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21 травня 2020, четвер, 11:46 8
ЗМІ 2020-05-21T14:00:03+03:00
Українські Новини
Варіанти допомоги ЗМІ опрацьовуються профільним парламентським Комітетом

Варіанти допомоги ЗМІ опрацьовуються профільним парламентським Комітетом

Ірина Дорофейчук
Парламент, Законопроект, Ткаченко, НСЖУ, ЗМІ, Журналістика, преса, Томіленко
ЗМІ в Україні. Фото: НСЖУ
ЗМІ в Україні. Фото: НСЖУ

Дискусію щодо невідкладних заходів, спрямованих на підтримку медіа, провели керівництво НСЖУ, двох видавничих асоціацій та голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної і інформаційної політики Олександр Ткаченко. Про ці консультації поінформував голова Національної спілки журналістів України на своїй сторінці у мережі Фейбук.

"Головна ініціатива, яка може мати відчутний вплив на галузь, це запровадження практики грантів для регіональних та місцевих ЗМІ на розміщення матеріалів з подолання епідемії тощо", – зазначає Сергій Томіленко. "Власне, подібні ініціативи реалізуються урядами в Литві, Великобританії, Австралії та в інших країнах".

В найближчі дні парламентські юристи мають виписати цю ініціативу у вигляді правки до проекту Закону про підтримку креативних індустрій (3377), який днями було прийнято у першому читанні.

Також за словами голови НСЖУ, представники медійної галузі продовжують наполягати на реалізації урядових ініціатив, спрямованих саме на допомогу медіа.

Наступного тижня під егідою Комітету ВР з гуманітарної та інформаційної політики очікується проведення широких консультацій з питань підтримки ЗМІ  – за участі і представників громадськості, і урядових структур.

Участь у консультаціях взяли президент Української асоціації медіабізнесу Олексій Погорєлов та голова Асоціації незалежних регіональних видавців Олександр Човган.

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