Трудовий колектив ЗТМК заявив про підготовку до страйку через спроби чиновників ФДМ призначити директора підпр

Профспілка "Запорізького титано-магнієвого комбінату" (ЗТМК, Запоріжжя) звернулася до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитра Сенниченка з вимогою вплинути на ситуацію навколо підприємства, пов'язану зі спробами непрозорої зміни керівництва ЗТМК.

Про це йдеться в листі профспілки, текст якого мають Українські Новини.

"ТОВ" ЗТМК "знаходиться в епіцентрі конфлікту, ініціаторами якого є окремі чиновники Фонду держмайна, що реалізують непрозорий план щодо зміни керівництва нашого підприємства. Відбувається це з явними ознаками грубого порушення чинного законодавства, в закритому режимі, без пред'явлення будь-яких аргументів і планів подальшого розвитку комбінату. Просимо звернути особливу увагу на ситуацію, яка виникла навколо ТОВ "ЗТМК", яка, на нашу думку, ризикує закінчитися повною зупинкою підприємства, позбавленням ра боти 3 500 осіб і втратою для України унікального експортно-орієнтованого підприємства", - йдеться в зверненні.

За інформацією, яка міститься в повідомленні, 30 квітня і 12 травня 2020 року чиновники ФДМУ вдавалися до спроб провести екстрені збори акціонерів ТОВ "ЗТМК" з метою призначити нового генерального директора компанії.

Трудовий колектив ЗТМК в своїй заяві звертає увагу Дениса Шмигаля, що дії чиновників ФДМУ обмежують права приватного акціонера ТОВ "ЗТМК", завдяки якому в складні роки підприємство працювало й розвивалося. "Ми розуміємо, що ігнорування позиції власника 49% акцій ТОВ" ЗТМК "неминуче призведе до гострого конфлікту навколо підприємства. Чи варто говорити, що в ситуації протистояння жодне підприємство не може нормально працювати і розвиватися", - заявляють профспілки.

"Ми вимагаємо від держави, як власника 51% частки в акціонерному капіталі товариства, прозорої стратегії щодо комбінату. Тільки конструктивний діалог двох акціонерів ЗТМК, при безпосередній участі трудового колективу, дозволить уникнути соціальної напруженості на підприємстві, забезпечить надійну безперебійну роботу підприємства. Якщо спроби зміни менеджменту заводу будуть проходити в тому ж ключі, і конфронтація буде наростати, профспілка готова вивести трудящих на страйк", - йдеться в зверненні.

У листі наголошується, що призначення за закритими дверима нового керівництва, що не має стратегії розвитку підприємства, буде сприйнято трудовим колективом як дія, спрямована на знищення заводу.

Профспілка зазначає, що будь-яка дискусія про нове керівництво з боку будь-якого з акціонерів ТОВ "ЗТМК" повинна відбуватися виключно при дотриманні наступних умов: відкритість і прозорість процесу прийняття рішень; законність рішень; врахування інтересів обох акціонерів і досягнення компромісів між ними щодо спірних питань. "При цьому будь-який кандидат на посаду директора зобов'язаний мати досвід управління великими промисловими об'єктами, мати розуміння специфіки роботи титанової галузі і повинен пред'явити професійну стратегію роботи і розвитку підприємства", - йдеться в листі.

Профспілковий комітет та трудовий колектив ЗТМК також висловив довіру генеральному директору ЗТМК Володимиру Сиваку.

Профспілка звертає увагу, що спроба незаконних кадрових ротацій носить ознаки можливої корупції, в зв'язку з чим готує звернення в САП і Офіс Генерального прокурора з метою провести розслідування за наявністю корупційної зацікавленості окремих чиновників ФДМУ в призначеннях, які готуються.

Як повідомляли "Українські Новини", директор ЗТМК Володимир Сивак заявляє, що ФДМУ з порушенням законодавства вирішив змінити директора підприємства, однак суд наклав забезпечувальні заходи, які забороняють це зробити.

ЗТМК - єдиний в Україні і Європі виробник губчатого титану. Підприємство також спеціалізується на виробництві титанового шлаку, титанових злитків, слябів і легованих сплавів.

49% акцій ТОВ "ЗТМК" володіє компанія "Толексіс Трейдинг Лімітед" (Республіка Кіпр), що входить в Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, 51% в статутному капіталі Товариства знаходиться у власності держави, від імені якого діє Фонд державного майна України.