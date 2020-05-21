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  • Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко працює над забезпеченням української армії сучасною зброєю чернігівського виробництва
21 травня 2020, четвер, 09:25 371
Політика 2020-05-21T11:15:02+03:00
Українські Новини
Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко працює над забезпеченням української армії сучасною зброєю чернігів

Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко працює над забезпеченням української армії сучасною зброєю чернігівського виробництва

Павло Твердохліб
Оборона, Прокопенко, випробування військової техніки, Зброя, Чернігів
Андрій Прокопенко. Фото: ЧОГА
Андрій Прокопенко. Фото: ЧОГА

Вчора, 20 травня, голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко відвідав випробування озброєння, техніки та військової продукції вітчизняного виробництва на Гончарівському загальновійськовому полігоні, в Чернігівській області. Там, зокрема, проводились випробування легкого переносного ракетного комплексу (ЛПРК) "Корсар" з тепловізором ТН-100 та нового міномету "МП-120". Одночасно були проведені навчання операторів з різних військових частин та практичні вправи з новою технікою.

Під час випробувань голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко провів зустріч із заступником Міністра оборони України Олександром Миронюком. Вони обговорили перспективи створення військового інноваційного технополісу на базі Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, який працює в Чернігові.

"Обговорили можливості розширення виробництва високоточного озброєння та військового спорядження в Чернігівській області. А також використання потенціалу аеродрому "Півці" для потреб цивільної авіації. По всім питанням намітили плани реалізації", – повідомляє на своїй сторінці у Facebook Андрій Прокопенко.

Крім того, як зазначив Прокопенко, користуючись нагодою, представили керівництву Міноборони потенціал підприємств Чернігівської області, зокрема, продукцію ТОВ "Сівертекс". Воно спеціалізується на виготовленні високоякісних військових наметів та модульних наметових містечок. Ще одним напрямком є виготовлення парашутів різних типів. Зараз ідуть випробування гальмівних парашутів для літаків МІГ-29.

Наразі компанія працює над експериментальними зразками й інших типів парашутів – тестують тканини для купола та строп виробників з різних країн.

За словами голови Чернігівської облдержадміністрації співпраця з Міноборони дозволить залучити ще більше місцевих підприємств до Державного оборонного замовлення.

Щодо випробувань, то фахівці науково-дослідного інституту за допомогою радарної системи провели вимірювання точності траєкторних параметрів руху ракети на дальність, швидкість та просторові координати

 ЛПРК "Корсар" з тепловізором ТН-100, виробництва ДП "Держ ККБ "Луч".

Провели і тестові стрільби із нового міномету "МП-120" вітчизняного виробництва. Його призначення – знищувати навісним вогнем живу силу і вогневі засоби противника як на відкритих територіях, так і в укриттях польового типу. А також руйнувати окопи, траншеї і легкі дерево-земляні споруди тощо. Властивості міномета дозволяють підтримувати механізовані підрозділи в бою, цілодобово відбиваючи атаки противника.

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