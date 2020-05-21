Контрабанда сигарет досягла 6,6% внаслідок непродуманої економічної і соціальної політики, інспірованої антитютюновим лобі, - ЗМІ

Рівень контрабанди в Україні досяг 6,6% і продовжує зростати на тлі скорочення легального ринку. Причиною цього стали зростання акцизів і законодавчий спам, який виробляють депути, громадські організації та антитютюнове лобі. Про це йдеться в дослідженні РБК-Україна "Стовпи економіки: хто і як регулює тютюнову промисловість".

За даними, наведеними в дослідженні, в 2019 році бюджети всіх рівнів внаслідок зростання контрабанди і контрафакту втратили 4,7 млрд гривень.

Контрабанда була спровокована істотним і частим зростанням акцизів на сигарети. В результаті легальні сигарети, вироблені в Україні, стали менш доступні, і контрабанда і контрафакт отримали конкурентну перевагу.

Антитютюнові активісти і лобісти, серед яких громадська організація "Центр громадянського представництва "Життя", яка приписує собі успіхи в зростанні акцизів, продукують так званий "законодавчий спам" і обмежувальні для виробників сигарет норми, вплив яких на скорочення тютюнопаління не має ніякого підтвердження.

"Законодавчий спам" характеризується своєю безкомпромісністю, відсутністю професійного діалогу з виробниками та іншими зацікавленими сторонами і не дає жодного перехідного періоду або часу на адаптацію до нових правил", - йдеться в дослідженні.

Зокрема, в проекті закону №2813, ініційований антитютюновими лобі, пропонується ввести ряд обмежень, які не вимагаються навіть в Директивах ЄС і ВООЗ.

Наприклад, в цьому документі запропоновано заборонити викладку сигарет на вітринах і ввести уніфіковану упаковку для всіх марок. Жоден із заходів, як сказано в дослідженні, не призвів до скорочення тютюнопаління в тих країнах, де такі норми були прийняті. Навпаки, ці норми дають перевагу контрабанді (оскільки пачки сигарет будуть брендовані) і великим торговельним мережам (оскільки дрібна торгівля без викладення товару не зможе працювати).

В Україні зростання акцизів на 20% щорічно заплановано до 2025 року відповідно до Директив ЄС, щоб довести вартість сигарет до 90 євро за 1000 штук. Однак Україна істотно перевищує цей темп, що призведе до зростання ціни до 120 євро. Така ціна стане непідйомною для покупців, що призведе до ще більшого зростання контрабанди і контрафакту.

За оцінками експертів, за останні 3 роки рівень нелегальної торгівлі виріс приблизно в 6 разів. Легальне виробництво сигарет в Україні істотно скоротилося. Але це не означає, що курити стали менше.

"За підсумками 2018 року падіння офіційних обсягів виробництва сигарет склало трохи більше 9%. У 2019 їх виробництво в порівнянні з 2018 роком скоротилося на 19%. Це повинно було б вказувати на номінальне зменшення куріння в Україні більш ніж на 20%. Частину подібного скорочення обсягів виробництва можна віднести на зменшення куріння і позитивні результати боротьби з контрабандою тютюнових виробів в країнах ЄС. Але уявити, що в результаті політики підвищення акцизів річні темпи скорочення куріння становили під 20%, неможливо", - йдеться в дослідженні.

На думку автора дослідження, антитютюнові НГО тиснуть на парламент і уряд, організовуючи акції під ВР і Кабміном, використовуючи в своїх акціях дітей і звинувачуючи тютюнові компанії в тому, що вони вбивають націю: "У той же час такі піар-акції проти тютюнової галузі, як і проти будь-якої іншої легальної галузі, - це боротьба з легальним ринком, з компаніями, які дотримуються всі закони і платять всі податки".