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20 травня 2020, середа, 16:31 322
Політика 2020-05-20T17:30:03+03:00
Українські Новини
Інвестори у відновлювану енергетику просять Зеленського втрутитися в процес реформування галузі

Інвестори у відновлювану енергетику просять Зеленського втрутитися в процес реформування галузі

Елена Новикова
Відновлювана енергетика. Фото: pixabay.com
Відновлювана енергетика. Фото: pixabay.com

В реформу ринку електроенергії має втрутитися Президент Володимир Зеленський - в іншому випадку через півтора року в галузі почнеться новий виток неплатежів, що ще більше посилить кризу в енергетиці.

Таку думку висловив Ігор Тинний, один з найбільших інвесторів у відновлювану енергетику в Україні, в авторському матеріалі на "Економічній правді".

Кабмін України веде переговори з інвесторами у відновлювану енергетику про врегулювання мільярдних боргів за вже відпущену електроенергію та зміну "зелених" тарифів. Станом на сьогоднішній день між Кабміном та інвесторами компромісу не досягнуто.

"Уряд нав'язує недобровільну реструктуризацію "зелених" тарифів, що суперечить Європейській енергетичній хартії. Якщо раніше обговорювався принцип NPV-нейтральності (формула нижче прибутковість зараз взамін за більш тривалий строк дії контракту), то зараз йдеться, переважно, про звичайний haircut (на фінансовому сленгу – обрізання заднім числом)", – пише Тинний.

Ретроспективний перегляд "зелених" тарифів серйозно вдарить по інвестиційній привабливості України й відкине країну в розвитку, упевнений Ігор Тинний.

На думку інвестора, Президент України Володимир Зеленський повинен продемонструвати політичну волю і втрутитися в ситуацію з реформуванням енергетичного комплексу країни,запобігти поглибленню кризи галузі.

Нагадаємо, згідно Енергетичної стратегії України до 2035 року питома вага відновлюваної енергетики в структурі генерації повинен скласти 25%.

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