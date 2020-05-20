Відсутність миру і продовження епохи бідності, – Бойко назвав головні провали Зеленського

Співголова парламентської партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що передвиборчі обіцянки Президента Володимира Зеленського так й залишилися невиконаними. Війна на сході країни триває, пенсії залишаються мізерними, а тарифи – високими.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Головним провалом Зеленського Бойко назвав те, що у країні так і немає миру, хоча передвиборчі гасла чинного Президента були про завершення війни. "Перші кроки дійсно були обнадійливими – почався процес примирення, розведення військ, повернули кораблі, відновилися обміни полоненими. А далі влада просто злякалася радикально налаштованої частини суспільства. Мирний процес зупинився. Найбільший провал чинного президента – невиконання обіцянки про мир", – наголосив опозиційний політик.

Друге – питання економіки та захисту людей. "Перш за все це стосується пенсій, комунальних тарифів. Тут також не виконали те, що обіцяли. Пенсії такі ж мізерні, практично заблоковано їх підвищення. 600 тис. пенсіонерів сьогодні отримують пенсію меншу 2 000 гривень. Нехай Президент або хтось із його оточення спробує прожити на ці гроші. Незважаючи на те, що ціни на світові енергоресурси знизилися, нас це майже не торкнулося. Ми не бачимо державних програм підтримки вітчизняної промисловості, реального сектору економіки, вітчизняного товаровиробника. Тому вирішення економічних питань також провалене президентом, як і подолання корупції у владі. Можна багато обіцяти, але якщо люди відчувають на собі погіршення умов життя, то це біда", – підкреслив співголова ОПЗЖ.

Щодо епідемії коронавірусу, то на першому етапі, за словами Бойка, були зроблені правильні кроки щодо введення карантину. Але на сьогодні немає програми відновлення та підтримки медичної галузі, підвищення зарплат медикам. І це також провал Президента.

"У Володимира Зеленського багато невиконаних обіцянок. Рік минув, – а ми бачимо в країні бардак та безвідповідальність влади", – резюмував Юрій Бойко.