"Екополіс ХТЗ" Ярославського підписав Меморандуми про співпрацю з провідними науковими центрами

Багатогалузевий бізнес-парк нового покоління "Екополіс ХТЗ"/Ecopolis HTZ, входить до групи DCH відомого бізнесмена Олександра Ярославського, підписав Меморандуми про співпрацю з низкою українських науково-освітніх центрів.

Про це повідомляє офіційний сайт "Екополіс ХТЗ". Партнерами "Екополіс ХТЗ" у розвитку науково-дослідного (R&D) напряму стали Харківський університетський консорціум, Національні наукові центри "Харківський фізико-технічний інститут" (ХФТІ) та "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", пише "Інтерфакс".

В Харківський університетський консорціум входять 32 провідних виші та дослідницьких центрів, що об'єднали свій науковий, освітній і інноваційний потенціал для підвищення колективної конкурентноздатності в масштабах України та світу. ХФТІ – найстаріший і найбільший центр фізики в нашій країні, тут свого часу працював Нобелівський лауреат Лев Ландау, була побудована перша радіолокаційна установка, отримані рідкий водень і гелій. Зараз тут ведуться дослідження за такими напрямами, як ядерна енергетика, плазмова електроніка, фізика електромагнітних взаємодій та ін. А ННЦ "Інститут ґрунтознавства і агрохімії" проводить і координує у національному масштабі наукові дослідження з проблематики, пов'язаної з родючістю ґрунтів і їх раціональним використанням. З усіма перерахованими дослідними центрами "Екополіс ХТЗ" планує розробляти передові технології і реалізовувати інноваційні проєкти відповідного профілю, а потім організовувати їх апробацію у межах R&D-кластера бізнес-парку. Крім того, в планах спільний пошук міжнародних партнерів і робота з ними.

Раніше повідомлялося, що китайська корпорація ZTE, глобальний інноваційний лідер, вибрала бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" для організації тут свого офісу, дослідного центру та виробничої площадки.

Як відомо, бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" — довгостроковий інвестиційний проєкт групи DCH Олександра Ярославського. Він створюється на базі Харківського тракторного заводу, а сам ХТЗ стане якірним резидентом індустріального кластера. Плановий обсяг інвестицій в сумі $1 млрд дозволить створити до 2033 р. близько 500 тис. кв. м офісних, складських та виробничих площ і розмістити тут більш як 10 тис. сучасних робочих місць. До складу бізнес-парку увійдуть індустріальний парк, технопарк (IT - і R&D-кластери), а також медичний центр, логістичний комплекс і торговий кластер (включаючи розподільчий центр e-commerce), агротехнологічний кластер і освітній центр.