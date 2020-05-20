підписатися на розсилку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Бізнес
  • "Екополіс ХТЗ" Ярославського підписав Меморандуми про співпрацю з провідними науковими центрами
20 травня 2020, середа, 15:59 425
Бізнес 2020-05-20T17:30:04+03:00
Українські Новини
"Екополіс ХТЗ" Ярославського підписав Меморандуми про співпрацю з провідними науковими центрами

"Екополіс ХТЗ" Ярославського підписав Меморандуми про співпрацю з провідними науковими центрами

Ярина Вацяк

Багатогалузевий бізнес-парк нового покоління "Екополіс ХТЗ"/Ecopolis HTZ, входить до групи DCH відомого бізнесмена Олександра Ярославського, підписав Меморандуми про співпрацю з низкою українських науково-освітніх центрів.

Про це повідомляє офіційний сайт "Екополіс ХТЗ". Партнерами "Екополіс ХТЗ" у розвитку науково-дослідного (R&D) напряму стали Харківський університетський консорціум, Національні наукові центри "Харківський фізико-технічний інститут" (ХФТІ) та "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", пише "Інтерфакс".

В Харківський університетський консорціум входять 32 провідних виші та дослідницьких центрів, що об'єднали свій науковий, освітній і інноваційний потенціал для підвищення колективної конкурентноздатності в масштабах України та світу. ХФТІ – найстаріший і найбільший центр фізики в нашій країні, тут свого часу працював Нобелівський лауреат Лев Ландау, була побудована перша радіолокаційна установка, отримані рідкий водень і гелій. Зараз тут ведуться дослідження за такими напрямами, як ядерна енергетика, плазмова електроніка, фізика електромагнітних взаємодій та ін. А ННЦ "Інститут ґрунтознавства і агрохімії" проводить і координує у національному масштабі наукові дослідження з проблематики, пов'язаної з родючістю ґрунтів і їх раціональним використанням. З усіма перерахованими дослідними центрами "Екополіс ХТЗ" планує розробляти передові технології і реалізовувати інноваційні проєкти відповідного профілю, а потім організовувати їх апробацію у межах R&D-кластера бізнес-парку. Крім того, в планах спільний пошук міжнародних партнерів і робота з ними.

Раніше повідомлялося, що китайська корпорація ZTE, глобальний інноваційний лідер, вибрала бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" для організації тут свого офісу, дослідного центру та виробничої площадки.

Як відомо, бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" — довгостроковий інвестиційний проєкт групи DCH Олександра Ярославського. Він створюється на базі Харківського тракторного заводу, а сам ХТЗ стане якірним резидентом індустріального кластера. Плановий обсяг інвестицій в сумі $1 млрд дозволить створити до 2033 р. близько 500 тис. кв. м офісних, складських та виробничих площ і розмістити тут більш як 10 тис. сучасних робочих місць. До складу бізнес-парку увійдуть індустріальний парк, технопарк (IT - і R&D-кластери), а також медичний центр, логістичний комплекс і торговий кластер (включаючи розподільчий центр e-commerce), агротехнологічний кластер і освітній центр.

 

Більше новин про:

Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня
Зеленський за перегляд мовних квот на телебаченні
Новини
"Фармак" бере активну участь у подоланні епідемії коронавірусу, - голова наглядової ради Жебровська 17:11
На кордоні з ЄС і Молдовою відкриються 66 пунктів пропуску 17:08
Українцям обіцяють не піднімати ціну на залізничні та автобусні перевезення 17:02
У Мінінфраструктури розповіли, за яких умов почнеться відновлення роботи транспорту 16:49
Рада ратифікувала конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів 16:39
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
"Екополіс ХТЗ" Ярославського підписав Меморандуми про співпрацю з провідними науковими центрами 15:59
Нардеп Шахов повідомив, що з його крові зроблять ліки від коронавірусу 20:32
Міжнародна корупція та держзрада, – Деркач оприлюднив розмови голосів, схожих на Порошенка і Байдена 14:50
ГО "Ошукані українці" ініціювала початок процедури імпічмента Зеленського 11:35
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
Приватбанк
Байден просив Порошенко прискорити націоналізацію "Приватбанку", — записи Деркача 17:41
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
більше новин
Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 для пенсіонерів старше 75 років
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok