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  • Нардеп Дубинський виявив розкрадання у ПДВ-схемах на 79 млрд гривень та вимагає притягти до відповідальності голову Держфінмоніторингу
20 травня 2020, середа, 15:56 171
Фінанси 2020-05-20T17:30:04+03:00
Українські Новини
Нардеп Дубинський виявив розкрадання у ПДВ-схемах на 79 млрд гривень та вимагає притягти до відповідальності г

Нардеп Дубинський виявив розкрадання у ПДВ-схемах на 79 млрд гривень та вимагає притягти до відповідальності голову Держфінмоніторингу

Сергій Паламаренко
Слуга народу, Олександр Дубинський, Відшкодування ПДВ, Ігор Черкаський, держфінмоніторинг
Олександр Дубинський. Фото: realist.online
Олександр Дубинський. Фото: realist.online

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський покривав глобальну схему з отримання незаконного відшкодування з ПДВ на протязі 2019-2020 років, яка завдала державі збитків на загальну суму 79 млрд гривень.

Про це повідомив народний депутат Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу").

У зв'язку з цим Дубинський подав офіційну заяву до Офісу генерального прокурора та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) для проведення розслідування з цього приводу (з внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань). А після зібрання необхідних доказів - для притягнення Черкаського до кримінальної відповідальності за ст. 364 та ст. 367 Кримінального кодексу.

Це зловживання владою (службовим становищем) і службова недбалість, що карається не лише штрафами (250-700 неоподатковуваних мінімумів - 4,3-8,5 тис. гривень), а й позбавленням волі на строк до 3 років при первинному порушенні. А також штрафом до 17 тис. гривень (1 000 неоподатковуваних мінімумів) та 6-річним ув'язненням при тяжких наслідках для держави. В даному випадку мова йде саме про особливо великі розміри втрат для бюджету - 79 млрд гривень.

Дубинський з'ясував, що розкрадання йшли з великим розмахом. Злочинці задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один лише лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд гривень, в схемі брали участь 549 компаній:

  • у Львівській області збитки склали 500 млн гривень (задіяно 62 підприємства);
  • в Київській області - 391 млн гривень (102 підприємства);
  • у місті Києві - 135 млн гривень (116 підприємств);
  • в Донецькій області - 100 млн гривень (54 підприємства) і т. д.

Координував роботу конвертаційних центрів львівський контрабандист-конвертатор Василь Костюк, який діяв в рамках глобальної змови з керівниками Державної податкової служби (ДПС), Міністерства фінансів та Держфінмоніторингу. З боку ДПС в схемі був задіяний керівник головного управління ДПС в Донецькій області Ірина Долозіна. Вона відповідала за роботу "конвертів" на сході та півдні України: в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

За ініціативою помічника міністра фінансів Олександра Кондра були призначені регіональні куратори ПДВ-схеми в в ключових областях:

  • Київська область - Орест Вітик;
  • місто Київ - Нонна Багмет;
  • Донецька область - Ірина Долозіна;
  • Львівська область - Василь Крісяк;
  • Одеська область - Єгор Федонюк (заступник керівника).

З боку Держфінмоніторингу, який не міг не знати про незаконні ПДВ-схеми, оскільки до цього органу стікається вся інформація про більш-менш значні проводки, все курирував Ігор Черкаський: його робота - аналізувати грошові потоки та розслідувати підозрілі операції, які в даному випадку очевидні . Також, за інформацією Олександра Дубинського, були залучені Юрій Криган, Олександр Кондра та Дмитро Мішалов.

Нардеп Дубинський наполягає на проведенні повномасштабного розслідування,притягнення учасників схеми та її покровителів до відповідальності. Зібрані ним факти і докази передані до Офісу генпрокурора та НАБУ.

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