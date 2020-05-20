Почав роботу суд, будівля якого була зведена «з нуля», - ДСА

Державна судова адміністрація відкрила нове приміщення Сторожинецького районного суду в Чернівецькій області.

Про це повідомив голова ДСА Зиновій Холоднюк Українським Новинам.

За словами Холоднюка, бюджетні призначення на ремонт судів почали виділялися лише кілька років тому.

"До 2014 року у нас були практично відсутні капітальні видатки, і неможливо було проводити ремонти чи розпочинати нові будівництва. Що стосується бюджетних призначень 2014-2019 років, то незважаючи на всі проблеми в державі, у нас були видатки розвитку, і ми щорічно збільшували кількість об’єктів, які підлягали і реконструкції, і капітальним ремонтам. Лише за останні 5 років, попри постійну проблему нестачі коштів для задоволення всіх потреб судової влади, ми повністю реконструювали майже 100 будівель, ще понад 700 будівель вдалося оновити.Це дозволяє наближати інфраструктуру судів до європейських стандартів. Будівля Сторожинецього районного суду Чернівецької області наразіодне із тих приміщень судів, які вдалося побудувати «з нуля»у незалежній Україні та ввести в експлуатацію вже у І-му кварталі 2020 року", - сказав Холоднюк.

Голова ДСА України зазначив, що під час зведення будівлі Сторожинецького суду використовувались сучасні технології будівництва, і вона повністю відповідає європейським стандартам доступу до правосуддя.

нове приміщення суду

"Відтепер всі судді забезпечені окремими кабінетами, у залах засідань зручно розташовуються секретарі судового засідання, учасники судового процесу та вільні слухачі. Передбачено окремий в’їзд для конвойних автомобілів на територію суду, спеціальне приміщення для підсудних. Забезпечено всі необхідні заходи безпеки", - зазначив Холоднюк.

Будівництво Сторожинецького районного суду Чернівецької області почалося у 2017 році і було повністю завершено за 2,5 роки, а загальна вартість робіт становить 48 млн грн. Відтепер для учасників судового процесу та відвідувачів створені комфортні умови, а судді та працівники апарату суду забезпечені належними умовами роботи.

Відтак, для зручності перебування громадян у приміщенні суду встановлені мультимедійні монітори для максимальної інформативності про роботу суду, поруч із залами судових засідань облаштовані зручні місця для очікування, а система припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла забезпечує комфортну температуру вприміщеннях.

Для маломобільних груп населення доступ до правосуддя забезпечено за рахунок зручних пандусів, ліфту, інформаційних табличок із надписами шрифтом Брайля. Для підсудних у залах судових засідань встановили загородження із спеціального захисногоскла, що відповідає європейським стандартам відправлення правосуддя.

Як зазначили в Державній судовій адміністрації України, раніше суд знаходився в приміщенні, де розміщувалися й інші державні установи, бракувало залів судових засідань, а судді були вимушені чекати вчерзі на вільний судовий зал, аби провести судове засідання.

зал засідань

У новій будівлі суду чотири зали судових засідань обладнано новітньою технікою, встановлені засоби фіксування судового засідання в режимі аудіо- та відеозапису і відеоконференцзв’язку. Це дозволяє здійснювати фіксацію судових засідань та проводити їх у дистанційному режимі.

Крім того, для відвідувачів суду облаштовано вестибюль, гардеробну, є кімната із камерами схову, канцелярія суду, кімната для ознайомлення з матеріалами справи, оздоблено окремі кімнати для адвокатів, прокурорів, свідків.