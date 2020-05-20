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20 травня 2020, середа, 12:08 379 Документ
Політика 2020-05-20T13:31:53+03:00
Українські Новини
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення

"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення

Павло Твердохліб
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua

ПАТ "Хмельницькобленерго" просить міністра юстиції України Дениса Малюську вжити заходів щодо зупинення можливого рейдерського захоплення підприємства, що забезпечує енергопостачання Хмельницької області. Про це йдеться у зверненні трудового колективу  підприємства до міністра та Прем’єр-міністра України.

ПАТ "Хмельницькобленерго", енергопостачальна компанія, 70% акцій підприємства належить державі, звернулася до міністра юстиції України Дениса Малюськи та Прем’єр-міністра України  Дениса Шмигаля із проханням вжити низку заходів, спрямованих на недопущення отримання контролю над важливим енергетичним об’єктом "групою невстановлених осіб".

Як йдеться у зверненні, своїм незаконним наказом, виданим 18.05.2020 р. за №460\09 , начальник Центрально-Західного міжрегіонального Управління юстиції України (м.Хмельницький) Анатолій Буряченко сприяє посадовим особам Фонду державного майна України в зміні керівництва підприємства, що здійснюється з порушенням ст. 53 та 57 Закону України "про акціонерні" товариства.

"Не зважаючи на високі рівні показників, щодо АТ "Хмельницькобленерго" вчиняється вплив, який має ознаки рейдерського захоплення Товариства невстановленою поки групою осіб. Суб’єктом такого впливу є Фонд державного майна України, який ініціює неправомірну та безпідставну зміну керівництва юридичної особи та вчиняє ряд інших дій, спрямованих на досягнення такої мети", - йдеться в Зверненні трудового колективу.

Зокрема, як слідує із Звернення, Фонд держмайна звернувся до Центрально-Західного міжрегіонального Управління юстиції України зі скаргою на державного реєстратора, чим перевищив свої повноваження у сфері управління держвласністю. І при цьому не надав жодних доказів порушення прав держави. Тим не менш, Центрально-Західне міжрегіональне Управління юстиції України не тільки задовольнило скаргу Фонду, але й, вийшовши за межі вимог скарги, визнала протиправними дії держреєстратора. Чим відкрило ФДМУ шлях до незаконної зміни керівництва підприємства", - стверджується в Зверненні.

Трудовий колектив просить міністра Юстиції Дениса Малюську "перевірити дії Фонду державного майна України та Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України і, в межах компетенції, притягнути винних до відповідальності, на яку вони заслуговують".

У зверненні до Прем’єр-міністра України  Дениса Шмигаля, трудовий колектив підприємства просить взяти дану ситуацію під особистий контроль:  "Обласні енергопостачальні компанії – об’єкти критичної інфраструктури, тому їх перехід під контроль "невстановленої групи осіб", вчинений непрозоро та непублічно, може зашкодити функціонуванню ринку електроенергії України. Що, в свою чергу, призведе до катастрофічних наслідків для населення, промисловості, всієї економіки країни".

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