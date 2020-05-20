ГО "Ошукані українці" ініціювала початок процедури імпічмента Зеленського

Голова громадської організації "Ошукані українці" та юрист Олександр Литвин проаналізував діяльність Володимира Зеленського від початку його виборчої кампанії до закінчення першого року президенства щодо дотримання Президентом України Конституції та законів України.

"У Ваших діях як Президента України вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України, а саме ст. 111 (державна зрада), ст. 364 (зловживання службовим становищем), ст. 158 (підробка виборчих документів), ст. 358 (підроблення офіційного документа)", - говорить Олександр Литвин у своєму відеозверненні до Володимира Зеленського.

Олександр Литвин підготував проект подання про початок особливої процедури усунення Президента України Володимира Зеленського з поста (імпічмент), який було надіслано Голові Верховної ради України Дмитру Разумкову та всім народним депутатам України, а також подав відповідні заяви до Державного бюро розслідувань, Національної поліції України.

З документом можна ознайомитися на сторінці громадської організації "Ошукані українці" у Фейсбуці.