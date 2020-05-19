Нардеп Богуцька видалила фото в "масці-авосьці" на прохання Єрмака

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька видалила свою скандальну фотографія в "масці-авосьці" на прохання нібито керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це повідомило інтернет-видання "Букви".

Як повідомлялося раніше, нардеп Богуцька прийшла за сьогоднішнє засідання парламенту у плетеній масці з великими отворами. Відповідну фотографію парламентарій опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Пізніше журналіст Валентин Чернявський зателефонував Єлизаветі Богуцькій, представившись керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Від імені Єрмака він попросив нардепа "не ганьбити партію", а також видалити скандальну фотографію.

"Ти навіщо нашу партію ганьбиш, скажи мені будь ласка? Ну що це за маски у Верховній Раді. Мало скандалів? Мене Вова (Президент України Володимир Зеленський) попросив набрати тебе й сказати це. Будь ласка, прибери цю фотографію", - сказав журналіст у телефонній розмові з нардепом.

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Незабаром після телефонної розмови Богуцька, не запідозривши обману, й справді видалила цю фотографію. Так повідомлення Богуцької у соцмережі виглядало спочатку:

Так відредаговане повідомлення виглядає на даний момент:

"Андрій Єрмак творить чудеса. Депутат Ліза Богуцька так злякалася дзвінка від нього, що маску-авоську прибрала", - прокоментував Чернявський.

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