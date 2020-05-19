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  • На Чілдрен Кінофесті в четвертий раз виберуть кращий фільм, знятий дітьми
19 травня 2020, вівторок, 19:41 5
Життя 2020-05-19T21:45:02+03:00
Українські Новини
На Чілдрен Кінофесті в четвертий раз виберуть кращий фільм, знятий дітьми

На Чілдрен Кінофесті в четвертий раз виберуть кращий фільм, знятий дітьми

Надежда Комендантова
Фільми, Кінофестиваль, Кінофільми, Чілдрен Кінофест
"Чилдрен Кінофест"

У рамках сьомого щорічного фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест" в четвертий раз відбудеться показ фільмів, створених дітьми. Десять картин-фіналістів фестивального конкурсу будуть показані онлайн на сайті – глядачам запропонують проголосувати за найкращий фільм, який отримає приз глядацьких симпатій.

До складу Почесного журі конкурсу увійшли українські кінематографісти: продюсерка і директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Синькевич, зірка серіалу "Перші ластівки" актор Максим Самчик і аніматор Олег Маламуж, автор фільму "Вкрадена принцеса".

Четвертий конкурс дитячих фільмів, оголошений восени 2019 року, зібрав більше 220 заявок з усієї України. З них було відібрано по 5 фіналістів у двох категоріях – від 7 до 10 років та від 11 до 14 років. У цьому році за кількістю фіналістів лідирують режиссерки-дівчата (7 робіт), половина фільмів створена в різних стилях анімації. Серед тем, яким присвятили свої фільми юні режисери – буллінг, екологічна свідомість, пандемія коронавіруса. Лідерами за кількістю заявок стали Київська, Харківська, Дніпропетровська та Львівська області.

7 червня на онлайн-церемонії закриття фестивалю почесне журі назве Кращий український дитячий фільм, який отримає нагороду у розмірі 20 000 гривень, а також лауреатів премій за кращий фільм у кожній з вікових категорій (5000 гривень) та володаря Призу глядацьких симпатій (10000 гривень ). Всі фіналісти конкурсу отримають іменні сертифікати.

Фіналісти:

  • Білочка Софія / реж. Таина Щегельська, 9 років, Кам'янець-Подільський
  • Блогери / реж. Мацегора анастасія, 10 років, Харків
  • Мяяяу ^^ / реж. Юлія Василюк, 9 років, Івано-Франківська область
  • Історія ЩОСЬ / реж. Василина Найдьонова, Всеволод Неймырок, 8 років, Харків
  • EXCHANGE / реж. Аврора Гайдоба, Мирослава Скрипка, 9 років, Київ
  • Три бажання / реж. Михайло Грищенко, 13 років, Суми
  • Марсіанські земляни / реж. Антон Стульніков, 13 років, Запоріжжі
  • Пандемія / реж. Елеонора Чолак, 13 років, Білгород-Дністровський
  • День пінгвіна / реж. Олена Пушкарьова, 12 років, Дніпро
  • Сузір'я єдинорога / реж. Влада Березанська, 14 років, Фастів

В цьому році "Чілдрен Кінофест" вперше відбудеться онлайн – з 29 травня по 7 червня на сайт. За традицією, в конкурсну програму увійшло сім фільмів для глядачів віком від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Почесним послом фестивалю в 2020 році став музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

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