Перегляд "зелених" тарифів може спричинити арбітражні позови до України на суму понад 100 млрд гривень

Перегляд "зелених" тарифів згідно проектів, що запропоновані раніше Минэкоэнерго та НКРЕКП, призведе до зверненнями інвесторів в арбітражні суди для компенсації від 10 до більш ніж 100 млрд гривень.

Про це свідчать розрахунки аналітиків Kosatka.Media та УАВЕ в спецпроекті, що представляє собою системне дослідження сценаріїв і наслідків перегляду "зелених" тарифів.

Так, варіант запропонований Минекоенерго в листопаді минулого року, передбачав урізання "зелених" тарифів на 17% для сонячних електростанцій і прискорення настання відповідальності за відхилення у виробленні при продовженні дії тарифів на 5 років.

Якщо такий сценарій прийняти зараз, то щорічні втрати інвесторів складуть близько 9,2 млрд гривень. При цьому загальний збиток не був би значним, враховуючи продовження дії "зеленого" тарифу, а судові позови не перевищили суму в 10 млрд гривень.

Проте в разі прийняття пропозиції НКРЕКП про скорочення "зелених" тарифів на 30% для СЕС та на 15% для ВЕС, безоплатних обмеження до 20% вироблення і заборону будівництва нових потужностей ВДЕ щорічні збитки інвесторів перевищать 20 млрд гривень. Це призведе до масового звернення до арбітражних судів для відшкодування шкоди, а загальна сума позовів перевищить 100 млрд гривень.

"Якщо просто знижувати "зелений" тариф і не продовжувати термін підтримки - це фактично Україна говорить: "Ми не будемо відповідати за наші обіцянки, які були надані законом". Якщо знижувати тариф і продовжувати підтримку, але при цьому сумарна підтримка з огляду на вартість грошей у часі, залишається незмінною, то такий принцип більш або менш враховує інтереси інвесторів", - прокоментував енергетичний експерт, співзасновник Clean Energy Lab Олексій Михайленко.

"Будь-які зниження, що не пропонують продовження строку - це політичне рішення. Юридично це може бути оскаржене в арбітражах", - додав Михайленко.