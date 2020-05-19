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19 травня 2020, вівторок, 18:38 134
Економіка 2020-05-19T19:00:01+03:00
Українські Новини
Перегляд "зелених" тарифів може спричинити арбітражні позови до України на суму понад 100 млрд гривень

Перегляд "зелених" тарифів може спричинити арбітражні позови до України на суму понад 100 млрд гривень

Ірина Дорофейчук
Зелений тариф, Олексій Михайленко, Clean Energy Lab
"Зелена" енергетика. Фото: rubryka.com

Перегляд "зелених" тарифів згідно проектів, що запропоновані раніше Минэкоэнерго та НКРЕКП, призведе до зверненнями інвесторів в арбітражні суди для компенсації від 10 до більш ніж 100 млрд гривень.

Про це свідчать розрахунки аналітиків Kosatka.Media та УАВЕ в спецпроекті, що представляє собою системне дослідження сценаріїв і наслідків перегляду "зелених" тарифів.

Так, варіант запропонований Минекоенерго в листопаді минулого року, передбачав урізання "зелених" тарифів на 17% для сонячних електростанцій і прискорення настання відповідальності за відхилення у виробленні при продовженні дії тарифів на 5 років.

Якщо такий сценарій прийняти зараз, то щорічні втрати інвесторів складуть близько 9,2 млрд гривень. При цьому загальний збиток не був би значним, враховуючи продовження дії "зеленого" тарифу, а судові позови не перевищили суму в 10 млрд гривень.

Проте в разі прийняття пропозиції НКРЕКП про скорочення "зелених" тарифів на 30% для СЕС та на 15% для ВЕС, безоплатних обмеження до 20% вироблення і заборону будівництва нових потужностей ВДЕ щорічні збитки інвесторів перевищать 20 млрд гривень. Це призведе до масового звернення до арбітражних судів для відшкодування шкоди, а загальна сума позовів перевищить 100 млрд гривень.

"Якщо просто знижувати "зелений" тариф і не продовжувати термін підтримки - це фактично Україна говорить: "Ми не будемо відповідати за наші обіцянки, які були надані законом". Якщо знижувати тариф і продовжувати підтримку, але при цьому сумарна підтримка з огляду на вартість грошей у часі, залишається незмінною, то такий принцип більш або менш враховує інтереси інвесторів", - прокоментував енергетичний експерт, співзасновник Clean Energy Lab Олексій Михайленко.

"Будь-які зниження, що не пропонують продовження строку - це політичне рішення. Юридично це може бути оскаржене в арбітражах", - додав Михайленко.

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