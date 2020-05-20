"Пішов четвертий рік". Журналісту Муравицькому продовжили домашній арешт за сфабрикованою справою про держзраду

Суд продовжив домашній арешт українському журналісту Василю Муравицькому, який звинувачується в державній зраді. При цьому справа, як вважають правозахисники, в матеріалах журналіста не було держзради, справа політична, а самого Муравицького Amnesty International ще в 2017 року назвало в'язнем совісті.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

"Мені сьогодні (18 травня) продовжили домашній арешт. Пішов третій рік домашнього арешту, четвертий рік переслідування. В Україні поодинокі випадки утримання під домашнім арештом на строк не більше двох років за останні 5-10 років. Поодинокі випадки!" - написав журналіст на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він також додав, що за 2 роки, які він перебуває під домашнім арештом, він жодного разу його не порушив, хоча правоохоронці постійно спостерігають за ним.

"При цьому півроку навіть по суті справу не розглядали. Нагадаю, мене звинувачують в маніпуляції громадською свідомістю на користь іноземної держави - ніби я статтею на сайті підірвав цілу інформаційну безпеку країни! Запитаєте, а є така стаття в Кодексі чи є таке кримінальний злочин, як маніпуляція свідомістю? Але, видно, судять не за Кримінальним кодексом. Навіть слова такого там немає, не те що статті! Я просто думаю, а ось їм самим не соромно? Ось перед собою?", - підкреслив Муравицький.

Нагадаємо, Василь Муравицький був заарештований влітку 2017 року за підозрою в державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, розпалювання національної ворожнечі, а також сприяння діяльності терористичних організацій.

В свою чергу прокуратура повідомила, що йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Журналіст провину не визнає, захист вважає обвинувачення абсурдними, а Національна спілка журналістів України заявила про порушення владою прав людини і норм міжнародного права.

Раніше повідомлялося, що судові засідання по справі Муравицького постійно переносять, а через домашній арешт він не може забезпечити сім'ю.