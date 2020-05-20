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20 травня 2020, середа, 07:39 9
ЗМІ 2020-05-20T09:00:02+03:00
Українські Новини
"Пішов четвертий рік". Журналісту Муравицькому продовжили домашній арешт за сфабрикованою справою про держзрад

"Пішов четвертий рік". Журналісту Муравицькому продовжили домашній арешт за сфабрикованою справою про держзраду

Сергій Паламаренко
Домашній арешт, Василь Муравицький, В'язень совісті
Василь Муравицький та його адвокат Андрій Гожий. Фото: Facebook
Василь Муравицький та його адвокат Андрій Гожий. Фото: Facebook

Суд продовжив домашній арешт українському журналісту Василю Муравицькому, який звинувачується в державній зраді. При цьому справа, як вважають правозахисники, в матеріалах журналіста не було держзради, справа політична, а самого Муравицького Amnesty International ще в 2017 року назвало в'язнем совісті.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

"Мені сьогодні (18 травня) продовжили домашній арешт. Пішов третій рік домашнього арешту, четвертий рік переслідування. В Україні поодинокі випадки утримання під домашнім арештом на строк не більше двох років за останні 5-10 років. Поодинокі випадки!" - написав журналіст на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він також додав, що за 2 роки, які він перебуває під домашнім арештом, він жодного разу його не порушив, хоча правоохоронці постійно спостерігають за ним.

"При цьому півроку навіть по суті справу не розглядали. Нагадаю, мене звинувачують в маніпуляції громадською свідомістю на користь іноземної держави - ніби я статтею на сайті підірвав цілу інформаційну безпеку країни! Запитаєте, а є така стаття в Кодексі чи є таке кримінальний злочин, як маніпуляція свідомістю? Але, видно, судять не за Кримінальним кодексом. Навіть слова такого там немає, не те що статті! Я просто думаю, а ось їм самим не соромно? Ось перед собою?", - підкреслив Муравицький.

Нагадаємо, Василь Муравицький був заарештований влітку 2017 року за підозрою в державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, розпалювання національної ворожнечі, а також сприяння діяльності терористичних організацій.

В свою чергу прокуратура повідомила, що йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Журналіст провину не визнає, захист вважає обвинувачення абсурдними, а Національна спілка журналістів України заявила про порушення владою прав людини і норм міжнародного права.

Раніше повідомлялося, що судові засідання по справі Муравицького постійно переносять, а через домашній арешт він не може забезпечити сім'ю.

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