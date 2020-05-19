Колишній посол США Йованович блокувала повернення коштів режиму Януковича в розмірі річного бюджету країни, – Кулик

Колишній посол США в Україні Марі Йованович, тимчасово повірений у справах США в Україні Джордж Кент та спеціальний представник ФБР у Східній Європі Керен Грінвей блокували повернення Україні викрадених під час режиму Януковича коштів у розмірі річного бюджету країни.

Про це сьогодні, 19 травня, під час прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" заявив колишній прокурор Костянтин Кулик, який розслідував злочини режиму Януковича у 2016-2019 роках.

За його словами, загроза розслідуванню існувала весь час, починаючи з 2014 року, та була пов’язана з прихованою протидією з боку певних представників Посольства США в Україні.

"Йдеться про колишнього посла Марію Йованович, тимчасово повіреного у справах США в Україні Джорджа Кента та спеціального представника ФБР у Східній Європі Керен Грінвей, яка керувала діями слідчих ФБР, відряджених до Посольства США в Україні. Одним із основних завдань вказаної групи іноземних діячів було блокування повернення Україні викрадених при режимі Януковича коштів у розмірі її річного бюджету, що поставило нашу державу у найскрутніше становище", – зазначив Кулик.

Колишній прокурор повідомив, що вказані особи поставили виконання політичних замовлень представників Демократичної партії США над інтересами правосуддя.

"У 2018 році остаточно стало зрозуміло, що Байден, Йованович, Кент та Грінвей роблять все, щоб заблокувати розслідування стосовно Миколи Злочевського та інших осіб режиму Януковича та роблять це у координації з особами з оточення Петра Порошенка. Без розслідування діяльності цього угруповання немає жодного шансу продовжити конфіскацію активів розміром 40 млрд доларів США, яка планувалася у 2019 році", – наголосив Кулик.

Він повідомив, що до зупинення низки резонансних проваджень також причетний колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"Рябошапкою за координацією з Посольством США в Україні вжито заходів щодо незаконно звільнення з органів прокуратури прокурорів групи, які успішно займалися розслідуванням економічних злочинів режиму Януковича, у тому числі Миколи Злочевського та компанії Burisma Holding Limited", – сказав Кулик.

Також, за його інформацією, Рябошапкою було зупинено виконання міжнародних доручень про правову допомогу та інших важливих запланованих слідчих і процесуальних дій.

"У тому числі ним було заблоковано отримання судового рішення про розкриття банківської таємниці щодо руху коштів на рахунках компанії Rosemont Seneca Bohai LLC, допит екс-посла Марі Йованович, тощо", – відзначив Кулик.

За словами колишнього прокурора, 27 лютого 2020 року, за тиждень за звільнення з посади генпрокурора, Рябошапка своїм рішенням передав кримінальні провадження стосовно Миколи Злочевського та холдингу Burisma Holding Limited до НАБУ, де мертвим тягарем 4 роки лежить інша справа щодо Злочевського – надання спеціальних дозволів на користування надрами.

За даними Кулика, результатом вказаних злочинних дій Рябошапки стало, зокрема, повне зупинення розслідування щодо всіх економічних злочинів режиму Януковича та запланованої у 2019 році конфіскації до бюджету України грошових коштів у сумі 6 млрд доларів США.