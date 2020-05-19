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19 травня 2020, вівторок, 17:21 158
Верховна Рада і партії 2020-05-19T18:45:03+03:00
Українські Новини
Ми зробили важливий крок для переходу до чесного прожиткового мінімуму, – Струневич

Ми зробили важливий крок для переходу до чесного прожиткового мінімуму, – Струневич

Ірина Дорофейчук
Слуга народу, Прожитковий мінімум, Вадим Струневич
Вадим Струневич. Фото: Facebook
Вадим Струневич. Фото: Facebook

Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні підтримала проєкт постанови, реалізація якої дозволить перейти до визначення чесного прожиткового мінімуму.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат Вадим Струневич.

Він зазначив, що документ був ініційований народним депутатом Галиною Третьяковою та розроблений на підставі результатів парламентських слухань щодо проблеми формування прожиткового мінімуму, які відбулися 18 грудня 2019 року.

Струневич підкреслив, що прожитковий мінімум - один із найважливіших економічних показників, на базі якого часто розраховуються соціальні виплати та заробітні плати. Тому нагальною проблемою є саме правильне його визначення.

"Для цього ми пропонуємо "відв‘язати" від прожиткового мінімум всі показники, крім мінімальної пенсії, а також змінити методологію обрахування. Тобто переглянути кількісні та якісні стандарти набору продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг для основних соціальних і демографічних груп населення з урахуванням життєво необхідних витрат, продиктованих реаліями сучасності", - уточнив він.

За його словами, запропоновані нові механізми визначення прожиткового мінімуму  забезпечують максимальну відповідність базового соціального стандарту реальному задоволенню основних фізіологічних, побутових та соціальних потреб людини, підтримку нормального рівня життя.

"Радію, що колеги по парламенту усвідомлюють це й сьогодні у сесійній залі підтримали цю важливу для людей постанову", - підсумував Вадим Струневич.

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