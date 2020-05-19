Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") перевірить роботу компанії AzVirt LLC Броварської об'їзної після скарг на укладання асфальту під час дощу.

Як повідомив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков на своїй сторінці в Facebook, вранці у вівторок на об'єкті ремонту на трасі Київ - Чернігів громадяни зняли відео, де будівельна техніка працює під дощем, пише "Інтерфакс".

"Укравтодор", який є замовником цих робіт, вивчить звіт компанії про проведені сьогодні роботи і за необхідності застосує необхідні санкції. Проєкти, які реалізуються за рахунок міжнародних фінансових установ, мають бути зразковими і з організації закупівельного процесу, і з системи незалежного технагляду. Тому будь-які випадки, які свідчать про порушення технологій, мають бути вивчені і не допущені в майбутньому", - заявив Кубраков.

Глава "Укравтодору" уточнив, що йдеться про роботи на об'їзній Броварів (км20 + 500 - км 22 + 700 траси М-01), яка ремонтується за рахунок кредитних коштів Європейського банку розвитку і реконструкції (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

"За словами керівника проєкту, компанія не планувала укладати сьогодні асфальтобетон і проводила пристрій вирівнюючого шару за технологією" холодний ресайклінг. За цією технологією дощ (не злива) не є причиною зупинки робіт. Однак, за словами свідків, асфальтобетонний завод сьогодні все ж запускався", - зазначив Кубраков.