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  • "Клали асфальт під час дощу": "Укравтодор" перевірить компанію AzVirt, яку викрили в можливому порушенні технології будівництва дороги
19 травня 2020, вівторок, 15:29 356
Економіка 2020-05-19T17:15:03+03:00
Українські Новини
"Клали асфальт під час дощу": "Укравтодор" перевірить компанію AzVirt, яку викрили в можливому порушенні техно

"Клали асфальт під час дощу": "Укравтодор" перевірить компанію AzVirt, яку викрили в можливому порушенні технології будівництва дороги

Ярина Вацяк

Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") перевірить роботу компанії AzVirt LLC Броварської об'їзної після скарг на укладання асфальту під час дощу.

Як повідомив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков на своїй сторінці в Facebook, вранці у вівторок на об'єкті ремонту на трасі Київ - Чернігів громадяни зняли відео, де будівельна техніка працює під дощем, пише "Інтерфакс".

"Укравтодор", який є замовником цих робіт, вивчить звіт компанії про проведені сьогодні роботи і за необхідності застосує необхідні санкції. Проєкти, які реалізуються за рахунок міжнародних фінансових установ, мають бути зразковими і з організації закупівельного процесу, і з системи незалежного технагляду. Тому будь-які випадки, які свідчать про порушення технологій, мають бути вивчені і не допущені в майбутньому", - заявив Кубраков.

Глава "Укравтодору" уточнив, що йдеться про роботи на об'їзній Броварів (км20 + 500 - км 22 + 700 траси М-01), яка ремонтується за рахунок кредитних коштів Європейського банку розвитку і реконструкції (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

"За словами керівника проєкту, компанія не планувала укладати сьогодні асфальтобетон і проводила пристрій вирівнюючого шару за технологією" холодний ресайклінг. За цією технологією дощ (не злива) не є причиною зупинки робіт. Однак, за словами свідків, асфальтобетонний завод сьогодні все ж запускався", - зазначив Кубраков.

 

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