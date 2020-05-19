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19 травня 2020, вівторок, 15:15 133
Фінанси 2020-05-19T17:15:03+03:00
Українські Новини
ДФС перевищує план: з початку року вилучено підакцизних товарів на 1,2 млрд гривень

ДФС перевищує план: з початку року вилучено підакцизних товарів на 1,2 млрд гривень

Ірина Дорофейчук
ДФС України, Підакцизні товари
ДФС України. Фото: Українське Фото
ДФС України. Фото: Українське Фото

Впродовж 4 місяців 2020 року Державною фіскальною службою (ДФС) України до суду було направлено 367 кримінальних проваджень, чверть яких - стосувалась незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів.

Про це повідомила прес-служба ДФС.

"За цей період вилучено підакцизних товарів на загальну суму 1,2 млрд гривень, що майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - зазначається у повідомленні.

За даними ДФС, серед цього майна, також було вилучено спирту на 245 млн гривень, (що 19% більше ніж торік), тютюнових виробів – на 365 млн гривень (на 116% більше ніж торік) та лікеро-горілчаної продукції – на 196 млн гривень (на 225% більше ніж торік).

"Загалом, впродовж 4 місяців 2020 року, з урахуванням карантинних обмежень, у спрямованих до суду 367 кримінальних провадженнях забезпечено відшкодування завданої злочинами шкоди у розмірі майже 365 млн гривень, що на 28,5 млн гривень більше ніж у січні-квітні 2019 року", - підсумували в ДФС.

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