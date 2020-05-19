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19 травня 2020, вівторок, 05:02 3
Суспільство 2020-05-19T15:15:06+03:00
Українські Новини
Василь Самохвалов: Укрпошта через авіадоставку доставила заказний лист до польщі за 1 місяць 1 тиждень і 2 дні

Василь Самохвалов: Укрпошта через авіадоставку доставила заказний лист до польщі за 1 місяць 1 тиждень і 2 дні

Ольга Фандорина
Укрпошта, пошта, Василь Самохвалов
Василь Самохвалов. Фото: facebook.com/vsamokhvalov
Василь Самохвалов. Фото: facebook.com/vsamokhvalov

Користувач Facebook Василь Самохвалов розповів, скільки лист з України йде до Польщі через доставку "Укрпоштою". Якщо коротко - то 1 місяць 1 тиждень і 2 дні. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Продовжу історію про Укрпошту. Посилали, словом, ми до Польщі рецепт. Бо наші фантастичні антиепідеміологічні заходи створили, назвемо так, дефиціт на низку препаратів. Термін дії рецепту складав місяць. Лист до Польщі, нагадаю, йшов 1 місяць, 1 тиждень та 2 дні. Заказний лист, авіапошта. Препарат поляки не продали, звісно. Бо дата. Тепер буде друга спроба, з іншим логістичним оператором", - розповів Василь. 

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