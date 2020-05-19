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19 травня 2020, вівторок, 14:23 12
ЗМІ 2020-05-19T14:45:02+03:00
Українські Новини
НСЖУ закликала Раду призупинити розгляд закону про ЗМІ

НСЖУ закликала Раду призупинити розгляд закону про ЗМІ

Ірина Дорофейчук
НСЖУ, Верховна Рада України

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) закликала Верховну Раду призупинити розгляд закону про медіа. Відповідний лист НСЖУ надіслала голові парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександру Ткаченку (фракція "Слуга народу").

Про це повідомив веб-сайт "Радіо Свобода".

За даними спілки, 82% українських редакцій зіткнулися з економічними труднощами через так звану коронакризу.

За оцінками журналістських редакцій, законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" не містить ефективних інструментів для допомоги українським медіа, особливо друкованим та онлайн-ЗМІ.

У зв’язку з цим НСЖУ закликала:

  • припинити розгляд законопроєктів, спрямованих на посилення регулювання у сфері медіа, і здійснювати їхнє доопрацювання лише "після дієвої підтримки українських ЗМІ";
  • зосередити зусилля парламентського комітету на розробці законодавчих рішень для негайної підтримки медіа в час карантину та економічної кризи;
  • у співпраці з журналістською спільнотою підготувати законопроєкт, де міститимуться механізми забезпечення економічної стабільності та фінансової незалежності медіа.

Нагадаємо, Рада планує розглянути закон про медіа на своєму засіданні 19 травня.

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