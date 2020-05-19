НСЖУ закликала Раду призупинити розгляд закону про ЗМІ

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) закликала Верховну Раду призупинити розгляд закону про медіа. Відповідний лист НСЖУ надіслала голові парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександру Ткаченку (фракція "Слуга народу").

Про це повідомив веб-сайт "Радіо Свобода".

За даними спілки, 82% українських редакцій зіткнулися з економічними труднощами через так звану коронакризу.

За оцінками журналістських редакцій, законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" не містить ефективних інструментів для допомоги українським медіа, особливо друкованим та онлайн-ЗМІ.

У зв’язку з цим НСЖУ закликала:

припинити розгляд законопроєктів, спрямованих на посилення регулювання у сфері медіа, і здійснювати їхнє доопрацювання лише "після дієвої підтримки українських ЗМІ";

зосередити зусилля парламентського комітету на розробці законодавчих рішень для негайної підтримки медіа в час карантину та економічної кризи;

у співпраці з журналістською спільнотою підготувати законопроєкт, де міститимуться механізми забезпечення економічної стабільності та фінансової незалежності медіа.

Нагадаємо, Рада планує розглянути закон про медіа на своєму засіданні 19 травня.