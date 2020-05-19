Бойко вимагає, щоб уряд відзвітував як допомагає медикам та економіці в кризу

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко вимагає, щоб Кабінет Міністрів України звітував про надану державою допомогу медикам та заходи, що вжиті для подолання економічної кризи.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"У ситуації, в якій опинилася сьогодні наша країна, у парламенту повинно бути два пріоритети для розгляду. Перший – це підтримка вітчизняної медицини. Ми практично дивом зупинилися на краю тієї прірви, до якої вела вітчизняну медицину попередня влада під керівництвом в.о. міністра охорони здоров'я і всіх тих прем'єрів і президента, які керували її діями", - сказав народний депутат.

Сьогодні наше завдання, наголосив Юрій Бойко, – створити антикризовий план і допомогти медицині, щоб вона допомогла всім нам.

"Для цього потрібен справжні дієвий антикризовий план, який буде включати і підвищення фінансування медицини в цілому, і збільшення зарплатні лікарям, і швидке відновлення роботи санітарно-епідеміологічної служби. І ще багато речей, які дозволять врятувати Україну", - зазначив він.

Друге питання, за словами співголови фракції ОПЗЖ, яке повинно стати пріоритетним для парламенту, – це вихід нашої країни з карантину.

"Перш за все я маю на увазі не ті організаційні заходи, які анонсовані урядом, – відкривати той чи інший заклад, куди можна чи ні ходити зараз людям, а реальну підтримку економіки, яка зазнала найбільших втрат під час епідемії", - зазначив парламентар.

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Політик закликав владу припинити виступати з пустопорожніми заявами й нарешті вийти із політичної самоізоляції.

"Тут антикризових планів показували дуже багато. Яскраві презентації, анонсовані заходи. Але, на жаль, все це залишилося на папері. У сьогоднішній ситуації з 2 млн безробітних, які є в країні, анонсовану допомогу отримали аж 26 тисяч людей. За широко розрекламованою програмою кредитування "5-7-9%" виплачено аж 270 млн грн на всю країну! Це ніщо! Тому ми повинні заслухати уряд, щоб він відзвітував, яким чином буде виконуватися дієва, реальна програма виходу економіки з карантину. З чітко прописаним фінансуванням за галузями та бюджетними статями", - акцентував Юрій Бойко.

Фракція ОПЗЖ наполягає, щоб ці 2 питання були поставлені у п'ятницю на "годині запитань до уряду".

"Ми вимагаємо , щоб 22 травня, під час "години запитань до уряду" ці питання прозвучали. Досить вже розглядати пустопорожній порядок денний парламенту, який жодним чином не відображає того, що чекають від нас люди, що потрібно сьогодні країні", - резюмував Юрій Бойко.