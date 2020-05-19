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19 травня 2020, вівторок, 13:46 150
Транспорт 2020-05-19T14:00:01+03:00
Українські Новини
За 2-3 роки можна оновити всі дороги загального користування, – глава "Укравтодору" Кубраков

За 2-3 роки можна оновити всі дороги загального користування, – глава "Укравтодору" Кубраков

Ірина Дорофейчук
Укравтодор, Велике будівництво, Олександр Кубраков
Олександр Кубраков. Фото: прес-служба
Олександр Кубраков. Фото: прес-служба

Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") у 2020 році планує відремонтувати та побудувати загалом 4 тис. км доріг у рамках Національної програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським. Для цього передбачено рекордне фінансування - близько 100 млрд гривень, підкреслив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

"За 2-3 роки з таким фінансуванням можна оновити всю мережу доріг загального користування", - сказав він.

Кубраков заявив, що взяв на себе зобов'язання - відремонтувати і побудувати більше доріг, ніж незалежна Україна коли-небудь бачила.

"Це наш "амбітний план". І, чорт забирай, я хочу, щоб кожен житель України побачив на власні очі - тисячі кілометрів ремонтів, катки та бульдозери", - зазначив глава "Укравтодору".

Він також розповів, що "без сильного слова" з боку Президента Володимира Зеленського "Укравтодору" не вдалося б зберегти бюджет на дороги при секвестрі (скорочення державного бюджету) і побудувати злагоджену роботу з місцевою владою та іншими держвідомствами вищої ланки.

Нагадаємо, у лютому 2020 року Президент Володимир Зеленський анонсував старт масштабного будівництва доріг. Частину коштів візьмуть з грошей, які НАК "Нафтогаз України" отримав від російського "Газпрому".

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