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19 травня 2020, вівторок, 11:56 360
Політика 2020-05-19T11:56:54+03:00
Українські Новини
Акціонери «Росток Холдингу» планують розвивати компанію, - гендиректор

Акціонери «Росток Холдингу» планують розвивати компанію, - гендиректор

Тимофей Борзенко
Росток Холдинг. Фото: РХ
Росток Холдинг. Фото: РХ

Акціонери групи компаній "Росток Холдинг" Яків Грибов і Віктор Купавцев планують розвивати компанію. Про це розповів генеральний директор холдингу Андрій Шваб в інтерв'ю виданню latifundist (російськомовна версія).

"Саме з цієї причини (бажання розвивати бізнес – ред.) сьогодні відбувається реструктуризація та оздоровлення тих активів, які більш рентабельні і прибуткові", - відзначив А. Шваб.

В цьому році "Росток Холдинг" сфокусує свою увагу на інвестиціях в елеваторний бізнес, що дозволить поліпшити загальні показники діяльності групи. Так, за словами Шваба, компанія вкладе $2 млн у Глухівський елеватор, розширивши потужності зі зберігання до 73 тис. т. При цьому холдинг розглядає елеваторний бізнес як стратегічний ресурс, який обслуговує інтереси групи, тому надавати потужності для зберігання зерна третіх компаній не планує.

"Якщо у вас немає елеватора, то вам складно мати хорошу ціну. Зберігати його у сторонніх дорого — собівартість значно збільшується. Плюс ви можете не потрапити у свою чергу, адже осінь — пік завантаженості елеваторів. Якщо у інших ваших колег або конкурентів є свій елеватор, то вони його заб'ють власним зерном, і ви будете стояти і чекати, коли з'явиться можливість завезти туди своє зерно. Тому елеватор — це більше стратегічний об'єкт, необхідний для того, щоб покласти туди своє зерно, висушити його і тримати для продажу за хорошою ціною", - розповів Шваб в інтерв'ю.

Він також зазначив, що компанія вже продала третину свого врожаю кукурудзи і пшениці за форвардними контрактами, "причому за дуже хорошими цінами". Ще частина врожаю продається на біржі. Така стратегія, за словами Шваба, допомагає холдингу "хеджувати свої ризики і відчувати ринок".

"Росток Холдинг" – вертикально-інтегрована агропромислова група, створена у 2010 році і спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур, а також виробництву і продажу молока. Основними бенефіціарами виступають Яків Грибов і Віктор Купавцев, які володіють по 49,9% акцій компанії, 0,2% — у Віктора Киянівського.

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