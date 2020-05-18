Нардеп Шахов повідомив, що з його крові зроблять ліки від коронавірусу

Народний депутат Сергій Шахов першим з політиків здав плазму крові для подальшого виготовлення ліків від COVID-19. Процедура відбулася в Черкаському обласному центрі крові, на базі якої українська біофармацевтична компанія Biopharma запустила програму по виробленню ліків.

Загалом нардеп здав 650 мл своєї плазми. Вже завтра вона відправиться в новозбудований науково-виробничий комплекс компанії в Білій Церкві.

"Для мене величезна честь бути одним з перших донорів з антитілами з чиєї крові робитимуть ліки. Я завжди говорив, що саме українські вчені зможуть створити ліки від цієї хвороби. Упевнений, так і буде. Зі свого боку, я готовий допомагати всім чим зможу, як мінімум підтримкою в парламенті і власною кров’ю", - зазначив Сергій Шахов.

Сьогодні в Україні відсутня єдина державна програма по дослідженню "ковідной" крові - відповідних плазмоцентрів бракує навіть в столиці. Розробкою ліків займаються лише приватні фармацевтичні компанії за власної ініціативи. За словами Шахова, держава в обличчі МОЗ має об‘єднати приватні та державні лабораторії та науковців, які зможуть якнайшвидше створити ліки від короновірусу. Центри забору "ковідної" крові мають бути у кожному місті.

Нардеп закликав всіх небайдужих українців-донорів відвідати плазмацентри компанії в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі, Харкові та Черкасах. Всі вони обладнані відповідно до сучасних світових вимог, на відміну від більшості державних лікарень. Для донорів з антитілами передбачені підвищені виплати у 1200 грн за донацію.

"Можливо, саме мої 650 мл плазми врятують чиєсь життя. Долучайтесь до донорства плазми!", - додав парламентарій.