В Європі малий бізнес значно багатший за наш, - Світлична про карантин

Карантинні обмеження у роботі українських підприємств реального сектора економіки, взяті шаблоном у розвинених європейських країн, – були надмірні. Про це заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" народний депутат України Юлія Світлична.

За її словами, обмеження у роботі українського бізнесу були взяті шаблоном у розвинених європейських країн.

"Жорсткі обмеження у роботі підприємств реального сектора економіки були надмірні. Європейські країни можуть собі це дозволити, у них є економічна "подушка" та серйозні фінансові ресурси, а у нас цього резерву немає. В Європі малий бізнес набагато багатший наш", – заявила Світлична.

Світлична також зазначила, що Україна увійшла у проблему з коронавірусом вже на спаді економіки та вихід з цієї ситуації буде дуже непростим. Проте, на думку нардепа, запровадження карантину було необхідним.

Як повідомлялося раніше, 15 березня Юлія Світлична була обрана народним депутатом України на проміжних виборах по 179 округу у Харківській області. За неї проголосувало 77,55% виборців, які взяли участь в голосуванні.