підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
  • Новини
  • Політика
  • В Європі малий бізнес значно багатший за наш, - Світлична про карантин
18 травня 2020, понеділок, 19:08 357
Політика 2020-05-18T20:00:02+03:00
Українські Новини
В Європі малий бізнес значно багатший за наш, - Світлична про карантин

В Європі малий бізнес значно багатший за наш, - Світлична про карантин

Надежда Комендантова
Юлія Світлична, Харківська ОДА, Карантин в Україні
Світлична. Фото: kharkov.dozor.ua
Світлична. Фото: kharkov.dozor.ua

Карантинні обмеження у роботі українських підприємств реального сектора економіки, взяті шаблоном у розвинених європейських країн, – були надмірні. Про це заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" народний депутат України Юлія Світлична.

За її словами, обмеження у роботі українського бізнесу були взяті шаблоном у розвинених європейських країн.

"Жорсткі обмеження у роботі підприємств реального сектора економіки були надмірні. Європейські країни можуть собі це дозволити, у них є економічна "подушка" та серйозні фінансові ресурси, а у нас цього резерву немає. В Європі малий бізнес набагато багатший наш", – заявила Світлична.

Світлична також зазначила, що Україна увійшла у проблему з коронавірусом вже на спаді економіки та вихід з цієї ситуації буде дуже непростим. Проте, на думку нардепа, запровадження карантину було необхідним.

Як повідомлялося раніше, 15 березня Юлія Світлична була обрана народним депутатом України на проміжних виборах по 179 округу у Харківській області. За неї проголосувало 77,55% виборців, які взяли участь в голосуванні.

 

 

Більше новин про: Юлія Світлична Харківська ОДА Карантин в Україні

Тепер можна голосувати за місцем проживання, а не прописки на будь-яких виборах, – ЦВК
Менше ніж 40% українців оцінюють перший рік президентства Зеленського задовільно
Новини
У квітні в Україні зареєстрували більше тисячі випадків ВІЛ 19:51
СБУ засекретила допит Єрмака 19:38
"Епіцентр К" розповів, скільки заплатив за перевезення вантажу з Китаю літаком "Мрія" 19:29
В Європі малий бізнес значно багатший за наш, - Світлична про карантин 19:08
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
більше новин
Аваков звільнив поліцейського полковника, який хотів провести "інвентаризацію" єврейської громади 17:56 Документ
МОЗ оприлюднив правила для відвідувачів і працівників салонів краси 20:19
Інвестиції в енергоефективність дозволяють знижувати енерговитрати промисловості до 90%, - YASNO 13:29
З нагоди року президентства Зеленський зустрінеться зі ЗМІ 20:47
ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка 16:57
більше новин
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 08:38
У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу пішла на спад. Дані на 17 травня 08:21 Інфографіка
Комітет з охорони здоров'я ЄС прийняв до складу Україну як спостерігача, - Степанов 11:19
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан 13:01
більше новин
Як пройде ЗНО в умовах карантину. В МОЗ опублікували рекомендації
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok