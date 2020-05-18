165 сімей не можуть отримати квартири за Офісу генпрокурора, – блогер

Політичний оглядач Олександр Аронець повідомив, що через бездіяльність Офісу генерального прокурора 165 сімей не можуть заселитися у свої квартири в житловому комплексі (ЖК) "Володимирський". Забудовник намагається через суд змусити відомство забрати свою частину квартир у житловому комплексі та ввести його в експлуатацію.

Про це Аронець заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Майже в центрі Києва, навпроти Володимирського ринку та неподалік від римо-католицького Костьолу Святого Миколая, нещодавно завершилося будівництво житлового комплексу «Володимирський». Землю під забудову ще у 2003 році виділила Генеральна прокуратура України (тепер – Офіс генпрокурора), яка отримує у власність 15% квартир. Вона ж є й замовником будівництва. Станом на сьогодні житловий комплекс готовий, але виникли проблеми з оформленням документів, через які люди не можуть заселитися у власні квартири. Чомусь Офіс генпрокурора як розпорядник земельної ділянки та замовник робіт зволікає з тим, щоб забрати свою частку житла, та підписати необхідні папери. Через це ДАБІ відмовляється вводити житловий комплекс в експлуатацію", - написав оглядач.

За його словами, забудовник неодноразово звертався до генпрокурора, але відповіді не отримав, і був змушений піти до суду, щоб захистити інтереси 165 родин, які не можуть заселитися у власне житло.

"Забудовник писав офіційні листи, просив про особистий прийом, але відповіді не було. Загалом ГПУ має отримати додаткових 400 кв. м житла бізнес-класу, вартість яких за сьогоднішніми цінами не менше 20 млн гривень. Але Офіс генпрокурора мовчить. В результаті, через формальності не можуть заселитися у нове житло 165 родин. В тому числі, працівники прокуратури, які очікують в квартирних чергах десятки років. Щоб захистити їх інтереси, забудовник був вимушений подати до суду та примусити прокуратуру прийняти квартири на баланс після 17 років очікування", - наголосив журналіст.

Аронець закликав Офіс генпрокурора ввести будинок в експлуатацію, а потім розібратися нюансах, бо заручниками бездіяльності відомства стали дуже багато людей, в тому числі, працівники прокуратури.

"Дуже дивна історія. Офіс генпрокурора не хоче отримати від забудовника відомчі квартири в елітному житловому комплексі в самому в центрі Києва? Поясніть, будь-ласка, чому? Що вам заважає? Чи вашим співробітникам вже не потрібне нове житло? Чому заручниками вашої бездіяльності мають бути звичайні люди, які купили квартири в ЖК "Володимирський", інвестували свої гроші в будівництво, в тому числі, вашого житла, чи ваші черговики, ветерани прокуратури? Спочатку введіть будинок в експлуатацію, а вже потім розбирайтеся в нюансах. На це чекає багато людей", - підсумував блогер.