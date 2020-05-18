Бракує чесності з людьми, – Світлична про політичні партії

Народний депутат Юлія Світлична вважає, що політичним партіям в Україні не вистачає чесності з людьми. Про це вона заявила в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, минуло лише 10 місяців після парламентської кампанії, а соцдослідження знову показують, що 30% людей не визначилися, за кого вони будуть голосувати у майбутньому

"Тут мені здається українському політикуму не вистачає чесності у спілкуванні з людьми: причому і політичної, і звичайної людської", – зазначила Світлична.

За її словами, люди, у свою чергу, не вірять політичним партіям.

"Люди не бачать у політичних партіях своїх партнерів, вони їм не довіряють. Слово "політик" вже стало загальним ім’ям, люди не вірять", – зазначила Світлична.

Вона також впевнена, що мир, розвиток економіки, справедливість держави щодо людей, збільшення довіри до політиків та політичних партій будуть об’єднувати країну.

Як повідомлялося, 15 березня Юлія Світлична була офіційно обрана народним депутатом України на проміжних виборах. За неї проголосували 30 тис. 194 виборців, що становить 77,55% від числа виборців, які взяли участь в голосуванні на окрузі №179. У даний округ входять місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський і Сахновщинський райони Харківської області.