Світлична розповіла, що думає про децентралізацію

Головне у питанні децентралізації не збитися на "ручне" управління – це буде ламати саму її суть. Про це заявила народний депутат Юлія Світлична в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, загалом процес децентралізації – це позитив.

"Влада до людей стає ближче, у регіонів більше можливостей. І фінансових і організаційних. Головне у цьому процесі – не збитися на "ручне" управління. Це буде ламати саму суть децентралізації", – зазначила Світлична.

Нардеп вважає, що під час формування ОТГ держава зобов'язана в першу чергу прислухатися до людей, які живуть в громадах.

"Якщо ми говоримо про добровільне об'єднання територіальних громад, то уряд насамперед має чути людей, а не "різати" території на свій розсуд. Саме "нанизу", між селами і ОТГ існують певні традиційні, історичні зв’язки та саме самі люди можуть визначати формат об’єднання. Їм просто треба допомагати", – зазначає Світлична.

Як приклад невдалого формування ОТГ вона привела Біляївську ОТГ Первомайського району Харківської області.

"7 сільських рад прийняли рішення об’єднатися, вони довели свою фінансову спроможність, підготували рішення сесій, люди були за, подали всі документи, виконали всі вимоги законодавства, а Кабінет Міністрів своїм рішенням розділив їх на різні ОТГ. За своїм баченням і розсуд. З людьми навіть не поговорили. А це майже 6 тисяч осіб, які сьогодні дуже погано дивляться на ситуацію, що склалася. Я їх розумію і підтримую. Так не можна діяти", – наголошує Світлична.

На думку Світличної, Кабінет Міністрів зобов'язаний враховувати думку громадян, також це закріплено законодавчо. В першу чергу, потрібно звертати увагу на рішення громад і думка людей – тоді будь-яка реформа буде проходити зрозуміло і люди будуть її сприймати, а від цього буде залежати і ефективність її реалізації.

Як повідомлялося, 15 березня Юлія Світлична була офіційно обрана народним депутатом України на проміжних виборах. За неї проголосували 30 тис. 194 виборців, що становить 77,55% від числа виборців, які взяли участь в голосуванні в 179 окрузі. В даний округ входять місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони Харківської області.