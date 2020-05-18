ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка розслідує можливі факти порушення та зловживання президентом УАФ Андрієм Павелком при будівництві футбольних полів зі штучним покриттям проголосувала за продовження робота та звернення до ВРУ за винесенням відповідної Постанови. На думку більшості членів ТСК багато фактів потребують додаткового вивчення та аналізу.

Про це у коментарі 112 каналу повідомив заступник голови ТСК народний депутат Григорій МАМКА.

Він наголосив, що понад 1,5 роки правоохоронні органи фактично нічого не робили по кримінальним справам щодо фактів зловживання під час будівництва цих футбольних полів за бюджетні кошти. Після того, як почала роботу ТСК, слідство трохи зрушило з «мертвої точки». Наскільки відомо було пред’явлено підозру гендиректору «ФФУ Продакшн», але на якій стадії провадження, які факти досліджуються – поки не відомо. «ТСК виявило також конфлікт інтересів між керівництвом НАБУ та фігурантами розслідування. Відповідне звернення від ТСК вже направлено до Генпрокурора. «Але суспільство й досі не отримало відповіді від правоохоронців щодо наявності чи відсутності фактів корупції на сотні мільйонів бюджетних коштів», – підкреслив нардеп.

Також, за словами Григорія Мамки, понад 10 областей України не надали ще й досі ТСК в повному об‘ємі всю документацію відносно будівництва спортивних майданчиків в рамках цієї бюджетної програми», - пояснив нардеп. Надто важливо, що і державний аудиту реалізації згаданої бюджетної програми не відбувся, через те, що органи державного фінансового контролю до 30 червня 2020 року перебувають у процесі реорганізації в Офіс фінансового контролю.

«Саме тому більшістю голосів прийнято рішення про продовження роботи ТСК і звернення о Верховної Ради про прийняття відповідної постанови. Я переконаний, що результатом роботи ТСК стануть чіткі відповіді суспільству про те, які були факти корупції, куди поділися мільйонні бюджетні кошти та хто до цього причетний», - резюмував нардеп Мамка.