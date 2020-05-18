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18 травня 2020, понеділок, 16:39 18
Верховна Рада і партії 2020-05-18T18:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський прийшов до влади з обіцянкою миру, але не виконав її, – Бойко

Зеленський прийшов до влади з обіцянкою миру, але не виконав її, – Бойко

Тетяна Зотова
Донбас, Президент України, Збройний конфлікт, Володимир Зеленський, Юрій Бойко, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова партії "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) заявив, що Президент України Володимир Зеленський прийшов до влади, обіцяючи мирне врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, проте за рік президентства не виконав свою обіцянку.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Сьогоднішня влада, президент прийшов до влади під обіцянки принести мир. І перші кроки були позитивними – обміняли полонених, кораблі повернули, почалося розведення військ на територіях. А далі – ступор, тому що злякалися радикалів, а головне, немає політичної волі йти далі. Замість реальних кроків – ми бачимо лише імітацію активної діяльності", – сказав Бойко.

Він акцентував, що не буде миру – не буде розвитку країни.

"Це правда. Тому наша політична сила якраз і виступає за те, щоб сміливо йти вперед для досягнення миру. Продовжувати розведення військ, відновлювати відносини з непідконтрольними територіями, робити так, щоб там пройшли місцеві вибори разом з виборами в Україні. Для цього потрібно зрозуміти і сказати людям чесно, що це повинен бути компроміс. Це буде компроміс, оскільки воєнного шляху вирішення немає, а політичний – це завжди компроміс. І наша політична сила до цього готова. Ми будемо робити все для того, щоб це відбулося, і натискати далі вже на сьогоднішню владу – штовхати їх до того, щоб вони виконували свої обіцянки перед виборцями щодо завершення війни. Це наша позиція, і вона не змінилася", – зазначив Бойко.

Політик також акцентував, що зараз країна, як і весь світ, стоїть на порозі масштабного економічного спаду, і завдання влади забезпечити вихід України з цієї кризи з найменшими втратами для країни та людей.

"Ми зустріли кризу вже з проблемами в економіці. Серйозного опрацювання ситуації не було. Максимум, це вони щось прораховували на місяць-два. Що вони пропонують? Задіяти безробітних на будівництві доріг? Можливо, але як буде вирішуватися питання з оплатою праці цих людей, а головне, далі що? Вирішувати треба було як в усьому світі: беремо галузі, які створюють найбільшу кількість робочих місць у суміжниках. Це автомобілебудування, суднобудування, космічна галузь. Такий шлях дозволить ліквідувати безробіття. Вирішувати питання кредитування підприємств під адекватні відсотки, щоб вони могли в короткі терміни відновити свою роботу. Потрібен професіоналізм і системність, а про що ми говоримо, якщо в Мінекономіки немає навіть фахівця з промисловості. Держава в смартфоні – це добре, але смартфон теж хтось повинен зробити. Не запрацює промисловість, бюджетоутворюючі галузі економіки – тут буде просто випалена земля", – підкреслив Юрій Бойко.

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