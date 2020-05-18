Штучна монополія в тендерах "Укрзалізниці": АМКУ взялося за мастильні матеріали

Антимонопольний комітет взявся за розслідування штучної монополії на закупівлі "Укрзалізниці". Про це повідомляє галузеве видання OilPoint.

Видання відзначає, що в останні роки гегемонію в мастильних тендерах "Укрзалізниці" незмінно утримували два виробника: столичний завод KSM і бердянський завод "Азмол". Це стало можливим завдяки введенню з боку замовника спеціальних процедур допуску, які дозволяли автоматично відсікати "зайвих". Процедури допуску були створені рішенням правління "Укрзалізниці" від листопада 2017 року, яким був затверджений Стандарт СТП-Н 04-009: 2017.

За інформацією OilPoint, схема успішно працювала, незважаючи на невдоволення інших учасників ринку. Тільки в 2018 році ці дві компанії розділили між собою контракти УЗ на півмільярда гривень. Проте в 2019 році двоє нових гравців паливно-мастильного ринку (ТОВ "Корнет Холдинг" і ТОВ "Хілл Корпорейшн-Юкрейн") змогли оскаржити в Антимонопольному комітеті своє недопущення до аукціонів залізниці.

Тому вже в нових закупівлях масел і мастильних матеріалів закупівельники "Укрзалізниці" вирішили застосувати новий підхід. Зокрема, фаворитам пропонується подати в тендерній пропозиції докази того, що "обрані виробники поставляли свою продукцію замовнику в 2015-2017 роках та акти обстеження їх виробництва. Разом з тим, інші повинні погодитися на втрату забезпечення виконання договору у випадку непроходження стандарту до моменту першої поставки. За оцінкою автора матеріалу, якщо взяти до прикладу тендер очікуваною вартістю 130 млн гривень, то ця сума складе 5% від вартості договору і буде коливатися в межах 6 млн гривень.

"Слід розуміти, що в кожному тендері закуповується 5-7 різновидів масел і отримання допусків на кожен з них вимагає часу, в деяких випадках до декількох місяців. З урахуванням бюрократичної системи, яка дісталася нам у спадок від СРСР, отримання таких допусків у скороченому часу неможливо", - скаржиться співрозмовник OilPoint.

Таким чином, тендерні фаворити попередніх років знову отримують значну перевагу перед іншими гравцями ринку.

Тим не менш, як повідомляє видання, на два останніх тендери "Укрзалізниці" на 130 млн гривень прийшло чимало учасників: 9 компаній на перший і 12 - на другий. При цьому пропозиції всіх фаворитів попередніх років були відхилені через однакової помилки - вони надали технічні умови на виробництво продукції не в повному обсязі. І зараз всі відхилені учасники подали скарги в АМКУ.

За інформацією видання, на цьому тижні відбудеться засідання колегії АМКУ щодо оскарження публічних закупівель, рішення якої може поставити крапку в схемах закупівель УЗ.

У цілому, незважаючи на очевидні проблеми, трейдери відзначають певний прогрес у закупівельній діяльності "Укрзалізниці", про що свідчить потрапляння нових гравців на тендери вперше за багато років.