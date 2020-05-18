Київ повинен стати стратегічним партнером та інвестором заводу "Антонов", – Віталій Нестор

Голова столичного осередку Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Віталій Нестор заявив, що громада міста Києва повинна стати стратегічним партнером та інвестором заводу "Антонов".

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так політик відреагував на заяву працівників "Антонова" про загрозу знищення підприємства керівництвом "Укроборонпрому".

На думку Нестора, слід невідкладно переглянути принципи переходу державного підприємства (ДП) "Антонов" до корпоративного управління. Якщо для цього потрібний окремий закон, то його треба розробляти спільно з колективом підприємства та за участі представників громади Києва.

"Але ключові питання при переході до корпоративного управління – це бізнес-план з інвестиційними зобов’язаннями та наявність стратегічного інвестора, під якого здійснюються такі зміни. Я вважаю, що Київ має висловити свою готовність стати стратегічним партнером та інвестором для заводу "Антонов", - йдеться у заяві Нестора.

Як зазначає лідер осередку "Батьківщини" в Києві, місто повинно висловити готовність викупити частку у підприємстві, допомогти із залученням інвестицій та мати вплив на розвиток підприємства через представників громади у наглядовій раді.

Також Київ має стати гарантом того, що всі складові містоутворюючого підприємства будуть збережені як цілісний майновий комплекс: авіакомпанія, всі права інтелектуальної власності та бренди, аеродром в Гостомелі, виробництво та сфера культурно-побутового забезпечення підприємства.

"Підприємство розміщене в нашому місті та може приносити користь містянам. Воно є одним із найбільших платників податків. А при грамотному управлінні та івестиціях в розвиток "Антонова" Київ може увійти до ТОП-3 авіаційних центрів світу, від чого виграє не лише авіазавод, але й всі супутні галузі та кияни, які в них задіяні. Збереження та розвиток заводу "Антонов" - це частина стратегії розвитку Києва!" - заявив Віталій Нестор.