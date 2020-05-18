підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Київ повинен стати стратегічним партнером та інвестором заводу "Антонов", – Віталій Нестор
18 травня 2020, понеділок, 16:12 141
Економіка 2020-05-18T16:30:02+03:00
Українські Новини
Київ повинен стати стратегічним партнером та інвестором заводу "Антонов", – Віталій Нестор

Київ повинен стати стратегічним партнером та інвестором заводу "Антонов", – Віталій Нестор

Тетяна Зотова
Батьківщина, Антонов, Віталій Нестор
Віталій Нестор. Фото: Facebook
Віталій Нестор. Фото: Facebook

Голова столичного осередку Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Віталій Нестор заявив, що громада міста Києва повинна стати стратегічним партнером та інвестором заводу "Антонов".

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так політик відреагував на заяву працівників "Антонова" про загрозу знищення підприємства керівництвом "Укроборонпрому".

На думку Нестора, слід невідкладно переглянути принципи переходу державного підприємства (ДП) "Антонов" до корпоративного управління. Якщо для цього потрібний окремий закон, то його треба розробляти спільно з колективом підприємства та за участі представників громади Києва.

"Але ключові питання при переході до корпоративного управління – це бізнес-план з інвестиційними зобов’язаннями та наявність стратегічного інвестора, під якого здійснюються такі зміни. Я вважаю, що Київ має висловити свою готовність стати стратегічним партнером та інвестором для заводу "Антонов", - йдеться у заяві Нестора.

Як зазначає лідер осередку "Батьківщини" в Києві, місто повинно висловити готовність викупити частку у підприємстві, допомогти із залученням інвестицій та мати вплив на розвиток підприємства через представників громади у наглядовій раді.

Також Київ має стати гарантом того, що всі складові містоутворюючого підприємства будуть збережені як цілісний майновий комплекс: авіакомпанія, всі права інтелектуальної власності та бренди, аеродром в Гостомелі, виробництво та сфера культурно-побутового забезпечення підприємства.

"Підприємство розміщене в нашому місті та може приносити користь містянам. Воно є одним із найбільших платників податків. А при грамотному управлінні та івестиціях в розвиток "Антонова" Київ може увійти до ТОП-3 авіаційних центрів світу, від чого виграє не лише авіазавод, але й всі супутні галузі та кияни, які в них задіяні. Збереження та розвиток заводу "Антонов" - це частина стратегії розвитку Києва!" - заявив Віталій Нестор.

Більше новин про: Батьківщина Антонов Віталій Нестор

З 22 травня у Києві розпочнеться другий етап ослаблення карантину: що дозволять
У Києві другий день поспіль падає кількість нових випадків коронавірусу
Новини
Як пройде ЗНО в умовах карантину. В МОЗ опублікували рекомендації 16:29
Штучна монополія в тендерах "Укрзалізниці": АМКУ взялося за мастильні матеріали 16:28
Ліки "Фармак" можна замовити через сервіс Liki24.com з безкоштовним доставлянням і заощадити 20–30% 16:15
Конкурс "Укрзалізниці" з відбору постачальника харчування для Інтерсіті проведено з порушеннями, - т.в.о. голови правління 16:13
Київ повинен стати стратегічним партнером та інвестором заводу "Антонов", – Віталій Нестор 16:12
більше новин
Тільки половину з тих, що заразилися COVID-19 медиків визнають, як заразилися на роботі 20:04
МОЗ оприлюднив правила для відвідувачів і працівників салонів краси 20:19
Єрмак заявив, що Україна виконала всі умови МВФ для нової програми співпраці 16:38
Книгу про Ольгу Кобилянську проілюстрували фото письменниці Марко Вовчок. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko
Українське видавництво на обкладинку творів Ольги Кобилянської помістило Марка Вовчка 17:40
З нагоди року президентства Зеленський зустрінеться зі ЗМІ 20:47
більше новин
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 08:38
У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу пішла на спад. Дані на 17 травня 08:21 Інфографіка
Комітет з охорони здоров'я ЄС прийняв до складу Україну як спостерігача, - Степанов 11:19
НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан 13:01
Економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 08:45 Інфографіка
більше новин
МОЗ дозволить відкрити пляжний сезон
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok