Радника Венедіктової звинуватили в "зливі" обшуків СБУ Верланова та Костюка, – ЗМІ

Неформальний керівник групи радників Генерального прокурора Ірини Венедіктової Олександр Ватутін може бути причетним до фактичного зриву обшуків, які на кілька тижнів тому проводила Служба безпеки України у справі про "податкових скручування" і "конвертаторів". Джерела в Офісі Генпрокурора повідомляють, що завдяки Ватутіну більшості фігурантів вдалося або заховати або знищити докази своєї участі в схемах, пише видання "Дело".

Журналісти нагадують, що про схему вперше розповів одразу після звільнення ексміністр фінансів Ігор Уманський, який сьогодні працює радником з економічних питань в Офісі Президента. За його оцінками, обсяг недоотримання коштів до бюджету від таких схем складає щонайменше 5 млрд грн на місяць. Уманський прямо вказував на те, що до схеми причетні вже тепер ексглава податкової Верланов і колишній керівник митниці Максим Нефьодов, якого, серед іншого, пов'язують також з відомим конвертатором Василем Костюком.

Костюк - одногрупник Верланова і бізнес-партнер родича Нефьодова. За даними ZN, у Львівській області, де працює Костюк, в конвертаційних схемах бере участь щонайменше 40 фірм, сума збитків, завданих державі, тільки за лютий 2020 року становила 453 млн грн або в річному обчисленні - близько 6 млрд грн.

Служба безпеки України вже працює над цією справою і підозрює колишнє керівництво ДФС в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. Також СБУ задокументувала протиправну діяльність міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, які надавали послуги з ухилення від сплати податків імпортерам з півдня України, причетних до контрабандних схем. За даними джерел, слідчі приходили додому і до Василя Костюка, і до одеського контрабандисту Віктора Шерманова.

Видання зазначає, що незважаючи на масштабність проведених перевірок, екс-глава податкової Сергій Верланов прокоментував їх досить спокійно. За його словами, "сам обшук проходив досить коректно". Журналісти вважають, що причина спокою Верланова в впевненості у своїй безкарності.

"Справа в тому, що за даними джерел в Офісі Генпрокурора (який координував обшуки) і Службі безпеки, за багатьма адресами оперативники СБ пішли піймавши облизня, вилучивши чи 10% від тих документів чи інші докази, на які розраховували. Причина в тому , що інформацію про час і масштаби обшуків фігурантів кримінальних проваджень банально "злили" з Офісу Генпрокурора. І зробив це не хто інший як новий "головний радник" Генерального прокурора Ірини Венедіктової Олександр Ватутін руками свого фактичного підлеглого, заступника начальника управління ОГП з нагляду за діяльністю Державної фіскальної служби Анатолія Коваленка", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що Ватутін, по суті, є кадровим "сірим кардиналом" при Генеральному прокурорі і активно розставляє своїх людей на різні посади в різних регіональних прокуратурах, щоб "правильні люди" організували грошові потоки з місць в потрібному напрямку.

"Очевидно, що в подальшому на "підтримку" Ватутіна розраховує і Василь Костюк, який, за чутками, як і Верланов, теж вийшов "сухим з ​​води" після обшуків СБУ. Справа в тому, що після звільнення Нефьодова, Костюк активно шукає собі нового покровителя, а також можливість мінімізувати ризики перевірок з боку податкових органів", - зазначає видання. За його даними, Костюку буде допомагати в цьому людина Ватутіна - Анатолій Коваленко, який в ОГП відповідає за нагляд над органами ДПС.