Боротьба за "Корвалол" та порушення прав на торговельну марку, що належить компанії "Фармак", наближається до завершення, – ЗМІ

В Україні знають судову систему як корумповану і залежну від політики олігархів. Яскравий приклад – захист фармацевтичної компанії "Фармак" від порушення права інтелектуальної власності на препарат "Корвалол".

Про це йдеться у програмі "Особливий погляд" телевізійного каналу "Еспресо".

У програмі згадується історія створення препарату "Корвалол" 1959 року на заводі ім. Ломаносова у Києві, з 1960 року розпочався випуск ліків.

"Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. Ломоносова – єдиний завод на весь СРСР, що виробляв "Корвалол", - пояснив директор з правового забезпечення компанії "Фармак" Дмитро Таранчук.

Після 1991 року, коли компанія "Фармак" стала правонаступником завода ім. Ломоносова, компанія подбала про захист препарату (торговельної марки "Корвалол". У 1996 році компанія отримала свідоцтво на торговельну марку "Корвалол". У програмі підкреслюється, що таке свідоцтво означає, що лише "Фармак" має законне право виробляти препарат з такою назвою. 2004 року ТМ "Корвалол" було визнано добре відомою в Україні.

У програмі журналісти розповіли, що 2005 року Державний департамент інтелектуальної власності видав свідоцтво про реєстрацію препарату "Корвалол-Дарниця".

"Чиновників не бентежить ідентична назва та те, що "Корвалол" визнаний добре відомою маркою, що належить компанії "Фармак", - розповіли у програмі "Особливий погляд".

На думку заступника директора НДІ інтелектуальної власності НАПН України Олександра Дорошенка, така реєстрація препарату "Корвалол-Дарниця" була неправомірною та незаконною. Експерт підкреслив, що препарат не помилково отримав реєстрацію, а через свідомий намір конкурента (компанії "Дарниця") відхопити частину ринку, не інвестуючи у розкрутнку своїх ліків. А потім розпочалися судові засідання. У програмі зазначається, що 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку та торгівлі визнала ТМ "Корвалол Corvalolum" добре відомою по відношенню до компанії "Фармак".

Це дозволило компанії продовжити боротьбу за свою марку в судах. "Дарниця" звернулась до Господарського суду, який відмовив у позові, але апеляційна інстанція стала на бік "Дарниці" та скасувала рішення про визнання ТМ "Корвалол" добре відомою по відношенню до компанії "Фармак".

"Суд апеляційної інстанції не приймав наші клопотання, наші докази, це свідчило про упередженість", - пояснив Дмитро Таранчук.

Тим часом у ЗМІ з’явилась інформація, що інтереси компанії "Дарниця" лобіює заступник голови Адміністрації Президента (з 22 липня 2014 по 11 травня 2019 рр.) Олексій Філатов. У програмі йдеться, що після звільнення Філатова та оновлення влади 2019 року змінилась і поведінка судів. Апеляційний господарський суд прийняв усі докази "Фармака" та виніс об’єктивне правосудне рішення. Компанії "Дарниця" відмовили у позові і рішення МЕРТ щодо визнання ТМ "Корвалол" добре відомою по відношенню до "Фармак" лишилось чинним. Компанія "Фармак" поновила справу щодо скасування реєстрації "Корвалол-Дарниця" та домоглася в суді заборони використовувати марку у назві препарату компанії "Здоров’я" - "Корвалол - Здоров’я".

"Неконкурентна перевага в тому, що вже відомий препарат якась компанія починає використовувати і отримує швидко долю ринку, те, що має зараз "Дарниця", і все це здобуто у неправовий спосіб", - наголосив Дмитро Таранчук.

У програмі зазначається, що невдовзі суди мають поставити крапку у 15-річній судовій суперечці і правове рішення має стати сигналом для іноземних інвесторів: в Україні закон працює, - резюмують автори програми "Особливий погляд".