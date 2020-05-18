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18 травня 2020, понеділок, 13:34 8
Економіка 2020-05-18T14:15:01+03:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій знижуються 4 тиждень поспіль

Акції українських компаній на Варшавській фондовій знижуються 4 тиждень поспіль

Григорий Яковенко
WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, Індекс, Фондова біржа
Біржа. Фото: pixabaу
Біржа. Фото: pixabaу

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 30 квітня по 15 травня знизився на 0,37%, або на 1,21 пункту до 327,11 пункту, продовживши падіння 4-й тиждень поспіль.Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.На початку зазначеного періоду індекс становив 328,32 пункту, в кінці - 327,11 пункту.Найбільше падіння показали акції компанії Coal Energy (-12,5%), найбільше зростання продемонстрували акції компанії "Астарта" (+8,98%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 30 квітня Ціна останньої угоди, злоті, 15 травня Зміна вартості, %
"Кернел" 40,1 38 -5,23
"Астарта" 12,8 13,95 +8,98
Coal Energy 0,24 0,21 -12,5
"Мілкіленд" 0,48 0,46 -4,16
"Агротон" 3,7 3,75 +1,35
KSG Agro 1,2 1,24 +3,33
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 74,5 79 +6,04
IMC 11,9 11,2 -5,88
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 24 по 30 квітня знизився на 0,1%, або на 0,48 пункту до 328,32 пункту.

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